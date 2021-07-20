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أسرع مركبة على الأرض.. الصين تكشف عن قطار بسرعة 600 كلم بالساعة

Category: منوعـات

Date: 2021-07-20T17:30:54+0000
أسرع مركبة على الأرض.. الصين تكشف عن قطار بسرعة 600 كلم بالساعة

شفق نيوز/ كشفت الصين النقاب يوم الثلاثاء عن قطار مغناطيسي تبلغ سرعته القصوى 600 كيلومتر في الساعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية.

وتجعل هذه السرعة القطار، الذي طورته الصين بقدراتها الذاتية وتم تصنيعه في مدينة شينغداو الساحلية، أسرع مركبة تتحرك على الأرض في العالم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نظام النقل المغناطيسي الجديد، تم عرضه لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وقامت الصين بتطوير النظام ذاتيا، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية، بحسب شركة مهمات السكك الحديدية الصينية (سي آر آر سي).

وباستخدام القوة الكهرومغناطيسية، يرتفع القطار فوق المسار دون أي تلامس بين جسمه والقضبان الحديدية.

وتستخدم الصين هذه التكنولوجيا منذ حوالي 20 عاما على نطاق محدود للغاية. وفي شنغهاي خط قطار مغناطيسي قصير يمتد من أحد مطاراتها إلى المدينة.

وكانت الصين قد كشفت للمرة الأولى في العام 2019  عن نموذج أولي للقطار الفائق السرعة، وتم تصميمه لكي يسير مرتفعاً فوق مساره باستخدام التقنية الكهرمغناطيسية (ماغليف)، فهو يعتمد في سيره على المغناطيس، حيث إنه لا يحتوي على محركات ميكانيكية ولا يسير على سكك حديدية، فهو يطفو في الهواء معتمدا على وسادة مغناطيسية يعمل على تكوينها مجالات كهرومغناطيسية قوية.

ويمثل الإنجاز الصيني نقلة نوعية في التنافس مع اليابان التي فاجأت العالم في مطلع يوليو/ تموز  2020 عندما دخل قطار ”N700S“ الخدمة عبر خط ”Tokaido Shinkansen“، الذي يربط بين محطة طوكيو ومحطة ”شين أوساكا“، في مدينة أوساكا، ويسير بسرعة تصل إلى 360 كيلومتراً في الساعة، وهو رقم قياسي جديد خلال التشغيل التجريبي في عام 2019، ما يجعله أحد أسرع القطارات في العالم.

ومن ناحية الشكل، لا يبدو ”N700S“ مختلفاً جداً عن الطرازين ”N700“ أو ”N700A“، بصرف النظر عن شعاره الذهبي الأنيق. ولكن النظرة عن كثب تكشف عن أن مقدمة القطار أكثر حدة ومصقولة بشكل أنيق.

وبالنسبة لتصميم القطار الداخلي، فإن مقاعده تسمح للركاب بالانحناء بدرجة أكبر، ما يوفر مزيداً من الراحة، خاصة للمسافرين لمسافات طويلة.

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