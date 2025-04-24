سرطان القولون يهدد البالغين دون الخمسين.. والجوز مفتاح الوقاية

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع مقلق في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حيث أصبح هذا المرض السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى البالغين دون سن الخمسين.

ورغم أن الأسباب الدقيقة وراء الإصابة بسرطان القولون لا تزال قيد البحث، يشير عدد من العلماء إلى أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المُصنعة والفقير بالفواكه، والخضروات، والألياف، قد يكون عاملاً رئيسياً في ذلك، لما يسببه من التهابات مزمنة في الجسم يمكن أن تسهم في تطور هذا النوع من السرطان.

وأظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Cancer Prevention Research أن تناول حفنة من الجوز يومياً قد يقلل من الالتهابات في الجسم، مما يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويعزو الباحثون هذه الفوائد إلى مركبات "الإيلاجيتانين" الموجودة بتركيز عالٍ في الجوز، والتي تتحول في الأمعاء إلى مضادات قوية للالتهابات والأكسدة.

وقال الدكتور دانيال روزنبرغ، أستاذ في كلية الطب بجامعة كونيتيكت والمشرف على الدراسة: "الإيلاجيتانين في الجوز هو ما يمنحنا التأثيرات المضادة للالتهاب والسرطان، ونتائج الدراسة تشير بوضوح إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه هذا النوع من المكسرات في تحسين صحة القولون، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر أعلى للإصابة".

وشارك في الدراسة 39 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاماً، وجميعهم معرضون لخطر متزايد للإصابة بسرطان القولون. طُلب من المشاركين الامتناع عن تناول أي أطعمة غنية بالإيلاجيتانين باستثناء الجوز، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.

وفي نهاية التجربة، أظهرت التحاليل النتائج التالية:

ارتفاع مستويات بروتين "PYY" في البول، وهو بروتين مرتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

انخفاض علامات الالتهاب في الدم، خصوصاً لدى المشاركين المصابين بالسمنة.

تراجع في البروتينات المرتبطة بسرطان القولون.

الجمع بين الجوز والزبادي يعزز الحماية

وأشارت دراسات أخرى إلى أن تناول الجوز مع الزبادي أو الحليب يمكن أن يعزز من تأثيره الوقائي.

فوفق دراسة نُشرت في موقع Gut Microbes، فإن تناول الزبادي بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بفضل تأثيره الإيجابي على بكتيريا الأمعاء.

كما أوضحت دراسة أخرى نُشرت في Nature Communications أن تناول الكالسيوم بكمية 300 ميليغرام يومياً قد يخفض خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 17 بالمئة.