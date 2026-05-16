أسرة عادل إمام ترفض ظهوره حفاظاً على صورته

شفق نيوز- متابعة

أفادت قناة "القاهرة 24"، بأن أسرة الفنان المصري الكبير عادل إمام، ترفض ظهوره على العلن في الفعاليات الفنية "حفاظًا على صورته" أمام جماهيره.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من العائلة قوله، إن أسرة عادل إمام "رفضت مؤخرًا عرضًا من إحدى الجهات الكبرى لتكريمه خلال فعالية فنية؛ حرصًا على الحفاظ على صورته الذهنية ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور".

وأشار المصدر إلى أن الأسرة تفضل ابتعاد "الزعيم" عادل إمام، عن الظهور الإعلامي أو التلفزيوني خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن "أسرة الفنان ترى أن التاريخ الفني الحافل الذي قدمه على مدار عقود كفيل بأن يبقيه حاضرًا في وجدان المشاهدين، دون الحاجة إلى الظهور المتكرر أو المشاركة في المناسبات العامة، خاصة في ظل حالة التقدير والمحبة التي يحظى بها داخل مصر والوطن العربي".

ولفت المصدر إلى أن "العائلة تتعامل بحرص شديد مع أي عروض تتعلق بظهور عادل إمام أو تكريمه"، مؤكدًا أن "الأولوية بالنسبة لهم هي الحفاظ على صورته التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة، باعتباره أحد أبرز رموز الفن العربي وصاحب مسيرة استثنائية في السينما والمسرح والتلفزيون، لذلك تتحفظ الأسرة على ظهوره، ولا تنشر عنه سوى بعض الصور من وقت لآخر في عيد ميلاده أو المناسبات السعيدة للأسرة".