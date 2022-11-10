سرب طيور يعطل رحلة جوية يمنية لساعات

شفق نيوز/ تأخرت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في الإقلاع لساعات، بسبب دخول سرب من الطيور أحد محركات الطائرة أثناء استعدادها للإقلاع من مطار عدن إلى عمّان عبر صنعاء.

وقالت الشركة في بيان، إن الحادث وقع (مساء الأربعاء) أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن استعدادا للإقلاع إلى مطار صنعاء ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن، مبينة أن سرب من الطيور المهاجرة دخل في المحرك الأيسر، مما أدى لإلغاء عملية الإقلاع.

وأشارت إلى أن إصلاح الضرر استغرق 5 ساعات، حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك من عدن إلى صنعاء وانطلقت بعد ذلك متجهة إلى الأردن.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية قلصت وجهاتها الخارجية، لتنحصر فقط على المناطق التي يسافر إليها اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج.

ومن أهم الوجهات التي تسافر إليها الخطوط اليمنية حاليا، القاهرة وعمّان وجدة والرياض والخرطوم ومومباي.