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إسرائيلي يساهم في إنجاب 100 طفل عبر التبرع بالحيوانات المنوية

Category: منوعـات

Date: 2021-10-21T12:42:24+0000
إسرائيلي يساهم في إنجاب 100 طفل عبر التبرع بالحيوانات المنوية

ساهم رجل إسرائيلي في إنجاب 100 طفل عن طريق التبرع بالحيوانات المنوية الخاصة به إلى عائلات وأفراد عاجزين عن الحمل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

ويسافر آري ناجل حول العالم لتقديم تبرعاته مؤكدا أنه يهدف مساعدة النساء وخاصة أولئك اللواتي تربطهن علاقات مثلية، في وقت يعاني طالبي التبرع من نقص في الحيوانات المنوية حول العالم.

يذكر أن أصول ناجل تعود لأسرة يهودية أرثوذكسية لا تتقبل حملات التبرع التي يقوم بها، وتظن والدته أنه "عار على الأسرة" على حد قول ناجل، إلا أنه مستمر بالتبرع، ولديه أطفال من زيجاته الخاصة.

وسجل التبرع بالحيوانات المنوية في إسرائيل ارتفاعا كبيرا بنسبة 300% وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ يسعى المتبرعون لتحقيق دخل مالي من وراء الحيوانات المنوية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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