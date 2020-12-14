إسرائيلي من أصول عراقية في عمل مشترك مع مطرب إماراتي

شفق نيوز/ أصدر المغني الإسرائيلي من أصول عراقية دودو تاسا والمغني الإماراتي، محمد الشحي، أغنية جديدة، تحت عنوان "سيدي يا سيد سادتي"، للفنان الراحل جابر جاسم، وقد سجلاها معاً في دبي، وهي ثاني عمل غنائي مشترك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان أول عمل غنائي مشترك من خلال أغنية "أهلا بيك"، التي جمعت المغني الإسرائيلي، إلكانو مارتزيانو، والإماراتي، وليد الجاسم، بين البلدين، وتجاوزت حاجز مليون ونصف مشاهد منذ إطلاقها نهاية سبتمبر الماضي.

وأطلقت الأغنية الجديدة في حفل "America Abroad Media"، الذي تم بثه هذا العام عبر الإنترنت بسبب قيود جائحة فيروس كورونا، بسبب صحيفة "جيروزالم بوست".

وزار تاسا الإمارات، للمرة الأولى في 24 نوفمبر الماضي، لتسجيل الأغنية شخصياً إلى جانب الشحي، علماً أنّ المغني الإسرائيلي من عائلة تعود أصولها إلى الكويت والعراق، الأمر الذي دفع إدارة الحفل الأميركي إلى ترشيحه لهذا العمل الفني المشترك.

وقال مؤسس الحفل، آرون لوبيل، إنّ "تاسا مثالي لهذا التعاون بسبب نجاحه الكبير في إسرائيل وجذوره العميقة في الخليج".

وتاسا هو حفيد الموسيقي العراقي، داوود الكويتي، الذي ولد في الكويت، و اشتهرت أعماله في العالم العربي منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتم حظر موسيقاه في العراق من قبل صدام حسين بمجرد أن اكتشف أن المغني من أصول يهودية.

واعتبر لوبيل أنّ "مشاركة دودو تبعث برسالة قوية إلى المنطقة حول تاريخ اليهود في الشرق الأوسط ، وحقيقة أن غالبية الإسرائيليين يشتركون في هذه الجذور".