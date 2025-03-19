إسرائيلية "متحولة جنسياً" تدخل تاريخ تحكيم كرة القدم

شفق نيوز/ أدارت الإسرائيلية "سابير بيرمان" مباراة كرة قدم دولية، لتصبح بذلك أول امرأة "متحولة جنسياً" تتولى التحكيم في هذا المستوى.

وقادت بيرمان لقاء منتخب إيرلندا الشمالية ومنتخب الجبل الأسود ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا تحت 17 سنة للرجال، والذي أقيم على ملعب "سيفيو" في بلفاست، وانتهى بفوز الجبل الأسود (2-1).

ومن المقرر أن تدير بيرمان مباراة أخرى بين الجبل الأسود وكازاخستان يوم الأحد المقبل، ضمن استمرارها في المنافسات الدولية.

وبدأت بيرمان، المولودة عام 1994، مسيرتها التحكيمية في الدوري الإسرائيلي الممتاز عام 2018، قبل أن تعلن عن انتقالها الجنسي في عام 2021.

وقد شاركت منذ ذلك الحين في إدارة مباريات الدوري المحلي قبل أن تحصل على فرصة للتحكيم على المستوى الدولي.