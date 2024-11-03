أسرار الطهي البطيء.. فوائد وتحذيرات ونصائح

شفق نيوز/ تُعتبر الأواني الفخارية والقدور الكهربائية المستخدمة في تقنية الطهي البطيء أدوات فعالة ومريحة واقتصادية في المطبخ، حيث تتطلب عادةً القليل من التنظيف.

تعمل هذه الأواني على طهي الطعام ببطء وعلى درجة حرارة منخفضة، مما يجعلها مثالية لتحضير الحساء واليخنات واللحوم. تُسخن الأطعمة تدريجياً على مدار فترة طويلة، مما يساعد على تعزيز النكهات وجعل الأطعمة أكثر طراوة. وتعد هذه الطريقة مثالية للأشخاص الذين يرغبون في إعداد وجبة مسبقًا وتركها تطهى طوال اليوم دون الحاجة إلى مراقبتها باستمرار.

ومع ذلك، حذرت ميريديث كاروثرز، أخصائية الشؤون العامة في إدارة الزراعة الأمريكية، من وضع اللحوم المجمدة أو الخضار أو الوجبات المعدة مسبقًا في القدور الخاصة بالطهي البطيء. حيث قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تذوب هذه المكونات، مما يعرض الطعام لدرجات حرارة غير آمنة لفترات طويلة، وبالتالي يتيح نمو البكتيريا وفساد الطعام. لذلك، يُوصى بتذويب المكونات المجمدة في الثلاجة قبل استخدامها.

كما حذر الخبراء من خطر إعادة تسخين الأطعمة المطبوخة في القدر المخصص للطهي البطيء، إذ قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للوصول إلى درجة حرارة آمنة. أوضحت ميريديث قائلة: "عند الطهي، توجد علاقة بين الوقت ودرجة الحرارة، لذا يجب الطهي ضمن فترة زمنية محددة مقارنة بإعادة التسخين".

ينبغي التأكد من أن الطنجرة الخاصة بالطهي البطيء ممتلئة إلى النصف أو الثلثين. فإذا كانت ممتلئة بشكل زائد، فقد لا ينضج الطعام بشكل جيد مما يجعله غير آمن. وإذا لم تكن ممتلئة بما فيه الكفاية، قد يُطهى الطعام بشكل زائد.

بعد كل استخدام، يُنصح بغسل الطنجرة والغطاء بالماء الساخن والصابون لضمان النظافة والسلامة.

المصدر: ميرور موقع RT