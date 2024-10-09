أسد يثير الفوضى في شوارع كركوك

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك، مساء يوم الأربعاء، حادثة غريبة تسببت في ازدحام مروري وسط المدينة، عندما قفز أسد من سيارة "ميتسوبيشي حمل" كان صاحبه قد وضعه بداخلها.

ووفقًا لشهادات شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن الأسد قفز من السيارة في طريق بغداد، مما أدى إلى ازدحام مروري كبير، حيث أن صاحب السيارة قام بربط الأسد بحبل طويل بعد أن قفز منها مما ساعد في السيطرة عليه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الازدحام امتد من الجسر الثالث في طريق بغداد وصولًا إلى مبنى المحافظة القديم، حيث تجمع عدد من الشباب لقطع الطريق والتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات. ووصف الحادثة بالطريفة، مشيرًا إلى أن الأسد كان بين متأقلم وغاضب من تصرفات بعض الشباب.