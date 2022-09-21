سدد الكرة برأسه وتساءل "أين سيلعب أمير قطر".. أردوغان "الرياضي" مع كرة المونديال

شفق نيوز / في حادثة طريفة شهدتها اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أهدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كرة كأس العالم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعليها اسمه، فيما رد الرئيس التركي بضرب الكرة برأسه وتساءل "مع من سيلعب الأمير تميم".

وقالت وكالة الأناضول إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وبينت الوكالة أن "لقاء أردوغان وإنفانتينو جرى بشكل مغلق في البيت التركي، واهدى خلاله إنفانتينو الرئيس التركي، الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 مكتوباً عليها اسم "رجب طيب أردوغان".

ونشرت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية جزءاً من مقطع الفيديو، حيث يقدم إنفانتينو كرة المونديال لأردوغان، ويقول له: "هذه كرة فريدة لن تجد مثلها في العالم، هناك واحدة منها فقط".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلاً للرئيس التركي، بينما كانا يحملان الكرة: "هذه الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر"، قبل أن يسدد أردوغان الكرة برأسه".

ونشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو "مدته دقيقة و12 ثانية"، يظهر فيه أردوغان وهو يقول لإنفانتينو: "سأذهب إلى قطر"، ليجيب الثاني: "يجب أن تفعل ذلك".

وسأل رئيس الفيفا أردوغان: "هل تلعب كرة القدم؟"، ليجيب الرئيس التركي: "نعم… مع من سألعب؟ هل سنلعب بالفريق نفسه؟"، ليرد إنفانتينو: "بالطبع فريق واحد".

وأردف الرئيس التركي قائلاً: "ماذا عن تميم؟"، ليجيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلاً: "نعم تميم أيضاً.. رغم أنه يلعب التنس لكن لا مشكلة"، حسب قوله.

وبحسب وكالة الأناضول، يعد مبنى "البيت التركي" أحد أكبر استثمارات الجمهورية التركية العقارية في الخارج منذ تأسيسه، بتكلفة تجاوزت 291 مليون دولار، ويقع مقابل مقر الأمم المتحدة بنيويورك.