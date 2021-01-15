سحرة العالم يحتفلون بمرور قرن على أشهر خدعة

شفق نيوز/ قبل 100 عام وضع الساحر بي.تي. سلبيت امرأة في صندوق على مسرح فينزبري بارك في لندن وشطر الصندوق إلى نصفين في فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.

وبعد قرن على هذا الحدث يجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، مطلع الأسبوع المقبل، للاحتفال بمئوية هذه الفقرة الشهيرة.

وقال الساحر والمؤرخ مايك كافيني الذي يعكف على وضع كتاب عن الخداع البصري: "نُفذت هذه الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيراً وشهرة على الإطلاق في رأيي".

وأضاف: "لم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد. نفذها على إنسان، ما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماماً".

وبمرور السنين، أدخل السحرة تعديلات على الخدعة كإبعاد شطري الجسد عن بعضهما البعض. وقدم الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد نسخة خاصة به من الخدعة، بتنفيذها على نفسه شخصياً وليس على مساعدته كما جرت العادة.

وقال كوبرفيلد في مقابلة ستُعرض خلال الاحتفال المقرر عبر الإنترنت يوم الأحد إنه كان يتعرض لإصابات خلال تنفيذ الخدعة في بعض الأحيان.

وستتولى منظمة ماجيك سيركل، ومقرها لندن، استضافة الحدث الذي سيُنقل على الهواء مباشرة عبر فيسبوك الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وستكون ديبي ماكجي، أرملة الساحر التلفزيوني البريطاني بول دانيالز، من بين الضيوف وستتحدث عن نجاتها مرة بعد مرة من فقرة شطر الجسد.