سجن وغرامة مالية للمذيعة "حليمة بولند"

شفق نيوز/ أصدر القضاء الكويتي، حكماً بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، حليمة بولند، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وذكر تقرير لصحيفة "الراي" الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت أيضا بتغريم بولند، ألفي دينار كويتي، أي ما يعادل 6498 دولاراً.

‎وبحسب التحقيقات، فإن بولند واجهت تلك التهم بسبب "إساءة استخدام هاتفها"، وفق تقرير الصحيفة.

‎وكان أحد الأشخاص قد اتهم الإعلامية الكويتية بأنها "حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها".

‎في المقابل، قالت بولند إن "المجني عليه" قد "أساء إليها بالسب"، فسارعت لرفع دعوى ضده.