سجل 3 أرقام قياسية عالمية.. العراقي سعيد هويدي يروي لشفق نيوز تفاصيل فن "الفيلوغرافيا" (صور)

شفق نيوز/ بحرفية عالية استثمر الفنان العراقي سعيد هويدي إمكانياته ومواهبه، ليبدع في رسم لوحات شخصية وفنية بواسطة المسامير والخيوط، دخل على إثرها ثلاث مرات موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ويُعرف فن هويدي (28 عاما) من محافظة كربلاء، باسم "الفيلوغرافيا" أو فن التشبيك، ويتضمّن العديد من المستويات والأساليب التي تبدأ برسم الأسماء والشعارات وتصميم الديكورات، وصولا إلى "البورتريه"، والذي يعد مستوى متطورا وحديثا في هذا النوع من الفنون.

ما هو "الفيلوغرافيا"؟

وفن "الفيلوغرافيا"، أو فن الخيط والمسمار، أو فن التشبيك، أو تقنية الخيط الممتد، هي أسماء متنوعة للفن نفسه، يعتقد أنه بدأ لأول مرة في نهاية القرن التاسع عشر بهدف مساعدة الأطفال على فهم الرياضيات ليظهر بعدها في غياهب السجون العثمانية، فقد كان الحرس يفرضون على السجناء ممارسة هذا الفن، اعتقادا منهم بأن ذلك سيخفف من توترهم داخل السجن.

وتبدأ الخطوات التي تمر بها لوحة الفيلوغرافيا بتحضير قالب الشكل المراد رسمه، الذي قد يكون لوحة خط عربي، أو شكلاً فنياً، ثم تُدق المسامير على حواف الشكل، بعد ذلك يجري الوصل بين المسامير باستخدام أسلاك نحاسية ملونة أو خيوط، بطريقة فنية، ما ينتج في النهاية لوحة ذات جاذبية عالية.

ويستغرق هذا الأسلوب، وقتا طويلا ويتطلب تركيز شديدا، خاصة عند رسم الصور الشخصية أو (البورتريهات) التي يحبها هويدي.

وتعود بداية هويدي مع هذا الفن عن طريق الصدفة عقب زيارته إلى لبنان، حين حضر ورشة عمل في التنمية البشرية، وعند انتهاء الدورة كُرم بهدية رمزية عبارة عن لوحة فيلوغرافية بسيطة، وبعد عودته إلى العراق أطال التأمل في هذا العمل وبدأ مشواره بمحاولة تثبيت بعض المسامير وكتابة بعض الأسماء ومحاولة رسم شعارات لشركات محلية وعالمية بالطريقة نفسها.

وكالة شفق نيوز تواصلت مع الفنان سعيد هويدي وتحدث عن تفاصيل لوحاته والمعارض التي شارك فيها وانجازاته العالمية فضلا عن الصعوبات التي يواجهها.

فن فريد

يقول هويدي، إن "الفيلوغرافيا، فن مميز وفريد من نوعه على مستوى العالم وأنا قمت باحيائه وتطويره، وأقمت الكثير من المعارض، ولكن أهمها معرض إكسبو دبي 2020، أما أهم لوحاتي كانت لوحة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما كانت لوحة مونديال قطر 2022 الأطول بينهن، وهي رقمي القياسي الثاني، واستغرق إنجازها 95 ساعة".

وعن دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوضح الفنان العراقي، إن "موسوعة غينيس موسوعة عالمية، ومهمة، وهي من تواصلت معي بشكل مباشر من أجل تسجيل أول رقم قياسي عالمي يخص هذا الفن، واليوم لدي ثلاثة أرقام قياسية باسمي".

وفيما يخص الأدوات التي يستخدمها في لوحاته، يذكر هويدي، أن "أهم الخيوط هي الملونة، وتسمى محليا (فنطازي)"، مشيرا إلى وجود صعوبة في الحصول على المسامير والخيوط، مبينا أن "هذا الفن يتطلب مسامير وخيوط مميزة تظهر ملامح الرسمة".

ويوضح الفنان العراقي، أن "مشروعي ربحي، لكن جزءا منه هو لمساعدة الفقراء"، لافتا في ختام حديثه إلى "عدم توفر دعم حقيقي، فقط وعود وتسويف".

جدير بالذكر ان هويدي حاصل على شهادة البكالوريوس في التربية البدنية والعلوم الرياضية، ويعمل أيضاً في المجال التطوعي ضمن (منظمة السعادة بالعطاء) الخيرية في كربلاء.