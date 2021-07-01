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ست محافظات عراقية فوق 50 درجة مئوية وبين الأكثر حرارة عالمياً

Category: منوعـات

Date: 2021-07-01T07:51:08+0000
ست محافظات عراقية فوق 50 درجة مئوية وبين الأكثر حرارة عالمياً

شفق نيوز/ سجلت ست محافظات عراقية درجات حرارة فوق 50 درجة مئوية، خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة الجهراء الكويتية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع52.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة صلابية في الكويت ايضا وبواقع 52 درجة مئوية، تليها منطقة مطربة في دولة الكويت وبواقع 51.7 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة السماوة مركز محافظة المثنى في العراق رابعا وبواقع 51.6 وجاءت محافظة النجف خامسا بدرجة حرارة بلغت 51.4 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان منطقة العبدلي في الكويت جاءت سادساً بدرجة حرارة وصلت لـ51.2، كما جاءت الناصرية مركز محافظة ذي قار في العراق سابعا حيث سجلت درجة حرارة 51 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطار البصرة الدولي ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 50.8 درجة مئوية، ثم جاءت محافظة كربلاء تاسعا وبدرجة حرارة بلغت 50.7 درجة وجاءت العمارة مركز محافظة ميسان بالمرتبة 11 وبدرجة حرارة 50.4 درجة مئوية

ادناه الجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم

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