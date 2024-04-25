ستينية تتحدى "العمر" وتتأهل لمسابقة ملكة جمال في الأرجنتين (فيديو)

شفق نيوز/ تأهلت أليخاندرا ماريسا رودريغيز، البالغة 60 عامًا، إلى مسابقة ملكة جمال الأرجنتين؛ بفضل مظهرها الشبابي، بعد أن فازت بلقب ملكة جمال بوينس آيرس، رغم تنافسها مع العشرات من النساء الأصغر سنًا، وفق موقع "أوديتي سنترال".

ولفت الموقع في تقرير له، إلى أن مسابقة ملكة جمال الكون أصبحت في نهاية العام الماضي أكثر شمولًا، من خلال إلغاء الحد الأدنى للسن الذي تم فرضه منذ عام 1958.

وأكد أنه اعتبارًا من العام الجاري، لم تعد المنافسة تقتصر على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 28 عامًا، إذ تشير القواعد فقط إلى أن المتسابقات يجب أن يكنّ في السن القانوني للمشاركة؛ مما فتح الباب أمام العديد من الطامحات الأكثر نضجًا.

ونقل الموقع عن رودريغيز قولها: "أنا متحمسة للغاية، ويشرفني الفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس لعام 2024".

وأضافت من على خشبة المسرح: "أريد أن أظهر لجميع النساء أن الجمال ليس له عمر، وأننا قادرون على كسر الحواجز"، مشيرة: "تدربت بدنيًا، وعملت على زيادة ثقتي بنفسي، وتحسين مهاراتي على المسرح.. أردت أن أظهر أن تمكين المرأة ليس له حدود".

وأوضحت أنها تمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع، وتمارس الصيام المتقطع، وتحاول تناول طعام صحي قدر الإمكان، مع استخدام كريمات البشرة الجيدة.

وقالت رودريغيز، وهي مطلقة وعزباء: "أعتقد أن الحكام رأوا ثقتي وشغفي بتمثيل نساء جيلي"، مؤكدة عزمها على "القتال من أجل لقب ملكة جمال الأرجنتين لعام 2024".

وتابعت: "الجمال ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية، لكي تكوني جميلة، عليك فقط أن تثقي بنفسك وأن تكوني أصيلة".

وأثار المظهر الشبابي لرودريغيز، جدلًا ساخنًا على مواقع التواصل الاجتماعي اللاتينية، حيث أعلن متابعون عن صدمتهم من أن المرأة تجاوزت الأربعين عامًا من عمرها، فيما ادعى آخرون أن لديها بالفعل فرصة جيدة في المرحلة التالية من السباق على لقب ملكة جمال الأرجنتين.

ولفت الموقع إلى أن مسابقة ملكة جمال الأرجنتين ستجرى يوم 25 مايو/أيار المقبل، بمشاركة مرشحات من الأقاليم الأرجنتينية.