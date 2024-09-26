ستينيان يكتبان قصة حب فريدة في كركوك

كركوك/ سجلت محكمة كركوك، يوم الخميس، عقد قران لرجل وأمراة تجاوزا الستين عاما، هو الأكبر عمراً الذي يسجل في عقود الزواج منذ سنوات.

وأبلغ مصدر في المحكمة، وكالة شفق نيوز أن "محكمة كركوك سجلت، اليوم، عقد زواج لمسن بعمر 64 عامًا من مواليد 1960، ومسنة بعمر 67 عامًا من مواليد 1957".

وبين، أن "عقد الزواج تم بحضور الشهود من طرفي العقد، وفق الآليات الرسمية المتبعة في عقود الزواج الرسمية في المحكمة".

وأكد المصدر أن "عقد الزواج هذا يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات، والأكبر الذي يوثق بالسجلات الرسمية من حيث المواليد المسجلة في عقود الزواج".