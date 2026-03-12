ستيفن سبيلبرغ يحصل على لقب أغنى مخرج سينمائي في العالم

شفق نيوز- متابعة

صنّفت مجلة Forbes المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ Steven Spielberg أغنى مخرج سينمائي في العالم، مشيرة إلى أن ثروته تُقدّر بنحو 7.1 مليار دولار.

وقد زادت ثروة المخرج البالغ من العمر 79 عاما بمقدار 1.8 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

وحققت أفلام سبيلبرغ أكثر من 10 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي. وإلى جانب عائداته من صناعة السينما، يحصل المخرج على نسبة مئوية من مبيعات التذاكر في المنتزهات الترفيهية التابعة لاستوديوهات Universal Studios.

واكتسب سبيلبرغ شهرة عالمية من خلال إخراج أفلام بارزة مثل Jaws وE.T. the Extra-Terrestrial وSchindler's List وJurassic Park، إضافة إلى سلسلة أفلام Indiana Jones. ومن أحدث أعماله فيلم West Side Story وفيلم The Fabelmans الذي يُعد عملا شبه سيرة ذاتية عن بداياته في عالم السينما.

وُلد سبيلبرغ في مدينة Cincinnati بولاية Ohio الأمريكية. وكان والده، أرنولد سبيلبرغ، مهندسا إلكترونيا، بينما كانت والدته، ليا، عازفة بيانو. وفي سن الثانية عشرة، أخرج أول فيلم منزلي له مدته 40 دقيقة، وفاز به بجائزة في مسابقة للهواة. وبعد طلاق والديه في سن المراهقة، انتقل مع والده إلى ولاية California.

التحق سبيلبرغ بـ California State University, Long Beach لدراسة اللغة الإنجليزية، لكنه كان يقضي معظم وقته في استوديوهات يونيفرسال، حيث تعلّم أساسيات صناعة السينما. وجاءت فرصته الأولى عندما شاهد أحد مسؤولي التلفزيون في يونيفرسال فيلمه القصير Amblin'، ليوقع معه عقدًا ويصبح أصغر مخرج يتعاقد مع استوديو هوليوودي كبير.