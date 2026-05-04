"ستعيش مع الديناصورات".. اكشف موقع مدينتك قبل 320 مليون عام

سلّط تقرير إعلامي الضوء على أداة تفاعلية تتيح للمستخدمين معرفة موقع مدنهم على كوكب الأرض قبل مئات ملايين السنين، بما في ذلك الفترات التي عاشت فيها الديناصورات، في تجربة رقمية تعيد تصور تاريخ الكوكب الجيولوجي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، تتيح الأداة للمستخدم إدخال اسم مدينته، لتعرض موقعها الجغرافي في حقب زمنية مختلفة تمتد إلى نحو 320 مليون سنة، وذلك استنادًا إلى نماذج علمية تعيد بناء حركة الصفائح التكتونية وتغير مواقع القارات عبر الزمن.

وتُظهر النتائج اختلافًا جذريًا في شكل الأرض، إذ كانت القارات في مراحل سابقة متقاربة ضمن كتل يابسة واحدة، أو موزعة بشكل مغاير تمامًا لما هي عليه اليوم، كما كانت بعض المناطق مغمورة بالمياه أو تقع في بيئات مناخية مختلفة كليًا.

وتسمح الأداة بالتنقل بين عصور جيولوجية متعددة، بما في ذلك العصر الذي شهد وجود الديناصورات، ما يمنح المستخدم تصورًا بصريًا لكيفية تغير موقع منطقته الحالية عبر ملايين السنين، وما إذا كانت تقع آنذاك في مناطق استوائية أو قريبة من القطبين.

ويعتمد هذا النوع من النماذج على بيانات علمية متراكمة حول حركة القارات، حيث تتحرك الصفائح التكتونية ببطء شديد على مدى ملايين السنين، ما يؤدي إلى تغيّر مواقع اليابسة والمحيطات بشكل مستمر.

وتهدف هذه الأداة إلى تبسيط فهم التاريخ الجيولوجي للأرض وإتاحة استكشافه لعامة المستخدمين بطريقة تفاعلية، دون الحاجة إلى خلفية علمية متخصصة، من خلال عرض بصري مباشر وسهل الاستخدام.

ويعكس انتشار مثل هذه الأدوات الرقمية اهتمامًا متزايدًا بتقديم العلوم المعقدة بأساليب مبسطة، خاصة في مجالات الجيولوجيا وتاريخ الأرض، ما يتيح للجمهور التفاعل مع معلومات كانت في السابق مقتصرة على المختصين.