سترصده البطاريق.. كسوف للشمس هذا الشهر ينتهي بـ"حلقة النار"

شفق نيوز- متابعة

يشهد العالم أول كسوف شمسي لهذا العام، في 17 من الشهر الجاري، وهو كسوف حلقي سيخلق ظاهرة مذهلة تعرف باسم "حلقة النار".

ويمتد مسار الكسوف الحلقي، حيث تكتمل "حلقة النار"، لمسافة 4282 كيلومترا ويعبر غرب القارة القطبية الجنوبية، مارا بساحل بحر ديفيس في المحيط الجنوبي. ما يجعل معظم من سيرصد هذه الظاهرة النادرة من طيور البطريق، وليس البشر.

لكن المرحلة الجزئية للكسوف ستكون متاحة للمشاهدة لعدد أكبر من البشر، حيث ستظهر الشمس وقد قضم القمر جزءا منها في مناطق واسعة تشمل كل أنحاء القارة القطبية الجنوبية، وجنوب شرق إفريقيا، وأقصى الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية، إضافة إلى أجزاء من المحيطات الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبي.

وفي المرحلة الجزئية من الكسوف، تتفاوت نسبة تغطية قرص الشمس حسب الموقع. وستكون أعلى نسبة تغطية 88% في جزر هيرد وماكدونالد الأسترالية، وكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.

وفي المحيط الهندي، تبلغ النسبة 35% في جزر ماسكارين، و32% في بورت لويس عاصمة موريشيوس، و31% في سان دوني عاصمة ريونيون.

وفي مدغشقر، تصل النسبة إلى 20% في العاصمة أنتاناناريفو. وفي جنوب إفريقيا، تسجل ديربان 16%. أما مابوتو عاصمة موزمبيق فتبلغ 13%، وماسيرو عاصمة ليسوتو 11%.

وتنخفض النسب بشكل أكبر في غابورون عاصمة بوتسوانا إلى 4%، وصولا إلى 3% في هراري عاصمة زيمبابوي، والنسبة نفسها في أوشوايا بأقصى الطرف الجنوبي للأرجنتين.

جدير بالذكر أن النظر إلى الشمس خلال الكسوف غير آمن، حتى في مرحلته الجزئية. والنظارات المخصصة ضرورية لتجنب إلحاق الضرر بالعين.

وبعد أسبوعين فقط، ستشهد سماء اﻷرض خسوفا كليا للقمر في الفترة من 3 إلى 4 مارس. وسيتحول لون القمر خلال هذا الحدث إلى الأحمر الدموي، وسيستمر المشهد نحو 58 دقيقة. ويمكن رؤيته في غرب أميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا. وهذه المرة، الحظ سيكون مع البشر، إذ سيتمكن نحو 2.5 مليار شخص، أي 31% من سكان العالم، من رؤية القمر وهو يخسف كليا.

أما الكسوف الحلقي التالي فسيكون في 6 فبراير 2027، وسيشاهده سكان تشيلي والأرجنتين والأوروغواي والبرازيل، وصولا إلى غانا وتوغو وبنين ونيجيريا وساحل العاج.