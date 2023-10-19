سترة ذكية للتفاعل الحسي مع محتوى التواصل المرئي والمسموع

شفق نيوز/ استعرضت شركة "أكترونيكا" في النسخة 43 من معرض "جيتكس جلوبال 2023"، والمقامة في دبي، سترتها الذكية التي تعتمد على مجموعة من محركات إنتاج الاهتزازات التفاعلية، والتي تعمل على إضافة جانب حسي لأي محتوى مسموع أو مرئي ليجعل الجمهور يعيش تجربة فريدة.

وتعمل شركة أكترونيكا على تطوير تقنيات وأدوات برمجية، تساعد مطوري الألعاب والتجارب الرقمية على جعل التفاعل مع المحتوى، سواء عبر النظارات الذكية أو الحواسيب الشخصية، أكثر تأثيراً من الناحية المادية على أجسام المستخدمين.

وشرح رافال بيجيوسكي، المدير التقني في أكترونيكا، أن فريق مطوري السترة الذكية، والتي تسمى Skinetic، قام بدراسة طبيعة النقاط الحسية التي تؤثر بشكل قوي في النظام الإدراكي الخاص بجسم الإنسان، واعتمد على تلك الدراسة في عملية توزيع أجهزة إنتاج الاهتزازات داخل السترة لتقديم تجربة تعمق من تأثيرها على المستخدم.

وأوضح بيجيوسكي، في حديثه مع "الشرق" خلال معرض جيتكس جلوبال 2023، أن تطبيقات السترة الجديدة تتركز بشكل كبير في سوق الألعاب الخاصة بنظارات الواقع المعزز والافتراضي، نظراً لأن التجارب الرقمية التي يستمتع بها المستخدم أمام عينيه وداخل أذنيه ينقصها فقط أن ينغمر جسمه بالكامل داخل تلك التجارب وهو ما توفره سترة "سكينتك".

وتوفر الشركة منصة برمجية للمطورين يمكنهم من خلالها إضافة مؤثرات الاهتزازات إلى المحتوى الخاص بهم وتوزيع تلك التأثيرات بين مختلف المواضع داخل السترة.

وتسمح المنصة للمطورين باستخدام بعض المؤثرات المعدة مسبقًا من جانب الشركة لتطبيقها مباشرة داخل المحتوى الخاص بهم، كما يمكنهم استخدام أدوات المنصة لإنشاء التأثيرات الاهتزازية الفريدة والتي ستثري تجربة المستخدمين.

وطرحت "الشرق" فكرة إمكانية استخدام السترة على عدد كبير من الجمهور في وقت واحد، كما هو الحال مثلاً في دور العرض السينمائي أو كذلك في الحفلات الموسيقية، وقال المدير التقني لأكترونيكا إن الفكرة قابلة للتحقق، من خلال تطوير السترة بحيث يمكن استخدامها دون الحاجة إلى أي أسلاك، مما سيمنح المستخدم حرية الحركة خلال استخدامها، كما يمكن إتاحة بث المحتوى وتأثيراته الاهتزازية لاسلكيًا عبر تقنيات مثل شبكات الواي فاي إلى السترات على مستوى قطاع عريض من الجمهور في آن واحد.

يذكر أن معرض جيتكس جلوبال 2023، شهد حضور عدد كبير من الشركات التقنية التي تقدم أدوات ومنتجات للميتافيرس، تعمل على زيادة المحتوى التفاعلي المقدم لنظارات الواقعين المعزز والافتراضي، بجانب الاعتماد المتزايد على الهولوجرام، في قطاعات مختلفة للترفيه والعمل والتعليم.