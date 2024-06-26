أستراليا والعراق يتقابلان في أغنية "ضيعنا القدر" لحسين نعمة

شفق نيوز/ كشف المخرج العراقي، هادي ماهود، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تصوير أغنية (ضيعنا القدر) للفنان حسين نعمة، فيما أكد أن بعض مشاهدها صورت في قارة أستراليا.

وذكر ماهود في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الأغنية هي مسجلة كصوت من فترة طويلة للفنان حسين نعمة، ولكنها غير مصورة وموضوعها يتحدث عن فراق حبيبين"، مؤكداً أن إعجابه بموضوع الأغنية جعله يفتح باب التعاون مع نعمة، والقيام بتصويرها.

وأوضح، أن "بعض مشاهد الأغنية (طرف الحبيبة) تم تصويرها في أستراليا/ سيدني"، مضيفاً أن "عمل الأغنية كان بطريقة سينمائية وكأنها أصبحت فيلماً سينمائياً بحكم عملي بإخراج الأفلام، حيث تعددت أماكن التصوير فيها".

وأضاف ماهود، أن "مراحل التصوير في العراق كانت بمدينة أور الأثرية، إضافة إلى محطة قطار السماوة والبادية والبيت التراثي في المثنى، فضلاً عن المقهى التراثي".

وبين أن "الأغنية من كلمات كاظم اسماعيل گاطع، وألحان محمد جواد أموري"، لافتاً إلى أن هذه التجربة الأولى له بمجال تصوير الأغاني، "وقد انتقلت للعمل به في حال أعجبني العمل، وربما أقوم بتصوير أغاني جديدة لمطربين مثل حسين نعمة أو غيره".

وتابع ماهود، "تم الانتهاء من التصوير باستثناء بعض اللقطات، وهي حالياً في مرحلة المونتاج، وحين الانتهاء منها سيتم عرضها على القوات الفضائية".