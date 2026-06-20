أستراليا تؤكد أول إصابة بإنفلونزا الطيور
شفق نيوز- متابعة
أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز، يوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة إتش5إن1في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد.
وذكرت كولينز أن الفحوصات أكدت إصابة الطائر، الذي عُثر عليه على شاطئ يقع على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب شرقي بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.
وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت أمس الجمعة أن الفحوصات أثبتت إصابة الطائر البحري المهاجر، الذي عُثر عليه في متنزه كيب لو جراند الوطني بالولاية، بإنفلونزا الطيور.
وتستعد أستراليا لوصول فيروس إنفلونزا الطيور من السلالة إتش5إن1 من خلال تشديد إجراءات الأمن الحيوي في المزارع، وفحص الطيور الساحلية للكشف عن المرض وتطعيم الأنواع المهددة وإجراء تدريبات محاكاة لخطط الاستجابة.