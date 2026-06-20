أستراليا تؤكد أول إصابة بإنفلونزا الطيور

شفق نيوز- متابعة

أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز، يوم السبت، اكتشاف ‌أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة إتش5إن1في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد.

وذكرت كولينز أن الفحوصات أكدت إصابة ⁠الطائر، الذي عُثر عليه على شاطئ يقع على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب شرقي بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت أمس الجمعة أن الفحوصات أثبتت إصابة ‌الطائر ⁠البحري المهاجر، الذي عُثر عليه في متنزه كيب لو جراند الوطني بالولاية، بإنفلونزا الطيور.

وتستعد أستراليا ⁠لوصول فيروس إنفلونزا الطيور من السلالة إتش5إن1 من خلال تشديد ⁠إجراءات الأمن الحيوي في المزارع، وفحص الطيور الساحلية للكشف ⁠عن المرض وتطعيم الأنواع المهددة وإجراء تدريبات محاكاة لخطط الاستجابة.