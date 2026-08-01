أستراليا تتمسك بحظر وسائل التواصل للمراهقين

شفق نيوز- متابعة

دافعت الحكومة الأسترالية، يوم السبت، عن قرارها بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، في أول إجراء من نوعه عالمياً، رغم بيانات رسمية أظهرت استمرار استخدام غالبية المراهقين لهذه المنصات بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.

ويأتي ذلك بعدما كشفت هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مراهقين ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القيود، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه تنفيذ السياسة الحكومية.

وكانت أستراليا قد فرضت الحظر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استناداً إلى مخاوف تتعلق بالتأثيرات النفسية والجسدية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، في خطوة أثارت انتقادات من شركات التكنولوجيا العالمية.

وقال مساعد وزير الإنتاجية والمنافسة والجمعيات الخيرية والخزانة، آندرو لي، إن الحظر أحدث تحولاً في طبيعة النقاش المجتمعي بشأن استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.

وأضاف، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن الحظر يمثل "تغييراً مهماً في الحوار بين الآباء"، مشيراً إلى إغلاق ملايين الحسابات، ومؤكداً أن الحكومة لم تكن تتوقع التزاماً كاملاً بالقرار.

وأوضح لي أن عدم الالتزام الكامل لا يعني فشل السياسة، مضيفاً: "لا يوجد التزام بنسبة 100% بقوانين السن القانونية لشرب الكحول، لكن ذلك لا يعني أن وجود هذه القوانين غير مبرر".

في المقابل، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر آذار/مارس بالمعدل نفسه تقريباً الذي كان سائداً قبل دخول الحظر حيز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر، كما سجلت تراجعاً في مستوى معرفة أولياء الأمور بسلوك أبنائهم على الإنترنت.

وتتوافق هذه النتائج مع بيانات أولية نشرتها هيئة تنظيم الإنترنت في آذار/مارس الماضي، قبل أن تعلن حكومة حزب العمال خططاً لتشديد تطبيق الحظر، بما في ذلك مضاعفة الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي لا تلتزم بتنفيذ القرار.