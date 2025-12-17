أستراليا.. اكتشاف نوع جديد من الكنغر

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة للحفريات في جنوب غرب أستراليا عن نوع جديد من الكنغر قصير الوجه المعروف باسم "البتونغ".

وأكد تحليل البقايا العظمية تنوع حيوانات البتونغ من خلال دراسة عظام الجمجمة والعظام الهيكلية التي لم تكن مدروسة بشكل كاف من قبل.

ويذكر أن البِتونغ هي أقارب صغيرة للكنغر، تلعب دورا مهما في النظم البيئية بغرب أستراليا.

فمن خلال حفر التربة بحثاً عن الفطريات تحت الأرض، تنقل هذه الحيوانات عدة أطنان من التربة سنويا، ما يساهم في تهويتها وتجديدها. وتعد حيوانات الكنغر قصيرة الوجه واحدة من أكثر الأنواع القابلة للتنقل ضمن برامج الحفظ التي تهدف إلى إنقاذ هذه المجموعة المهددة بالانقراض بشكل حرج.

ولم يسمح تحليل البقايا الأحفورية بوصف نوع جديد فحسب، بل مكن أيضا من تحديد نوعين فرعيين منفصلين من البتونغ المعاصرة لأول مرة، وقد حصل النوع الأحفوري الجديد من منطقة نالاربور على الاسم العلمي الأولي Bettongia haoucharae.

من جانبه، قال مؤلف الدراسة جيك نيومان-مارتين: "لسوء الحظ، انقرض العديد من هذه السلالات قبل أن نتمكن من دراستها. وتقسم نتائج دراستنا حيوانات الكنغر الحالية إلى نوعين فرعيين، وهو أمر بالغ الأهمية لتخطيط برامج التكاثر التي تهدف إلى زيادة وتحسين صحة المجموعات السكانية".

وتلعب حيوانات البتونغ المعاصرة دورا رئيسيا في النظام البيئي لغرب أستراليا، ويصل طول جسمها إلى 45 سم، ووزنها من 1.1 إلى 2.25 كغم. وتتحرك بالقفز على الساقين الخلفيتين، وتبني أعشاشا نباتية.