أستراليا.. اكتشاف أنواع جديدة من "العناكب الأكثر فتكاً"

شفق نيوز/ أعلن عدد من العلماء، "عناكب القمع" في منطقة سيدني، التي تعد لدغتها الأكثر فتكاً للبشر من أي عنكبوت آخر.

كما أكد العلماء أن عنكبوت القُمع، الذي يُعد أكثر العناكب شهرة وفتكاً في أستراليا، ينحدر من أكثر من نوع واحد.

وكان العلماء يعتقدون فيما مضى أن العنكبوت، الذي تعد لدغته الأكثر فتكاً للبشر من أي عنكبوت آخر، هو نوع واحد.

ورغم ذلك، كشف بحث نشرته دورية "ذا جورنال بي إم سي إيكولوجي أند إيفوليوشن"، وأعده علماء من معهد لايبنيز لتحليل تغير التنوع البيولوج (إل آي بي) في ألمانيا والمتحف الأسترالي في سيدني وجامعة فليندرز في أديلايد، أن عناكب القُمع في منطقة سيدني تمثل ثلاثة أنواع متميزة.

واستخدم العلماء مزيجاً من المقارنات التشريحية والجزيئية للحمض النووي (دي إن إيه) لدراسة مجموعات مختلفة من العناكب، وقارنوا العناكب التي تم جمعها حديثاً مع العينات القديمة في المجموعات المحفوظة بالمتحف الأسترالي التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين.

وتوصل العلماء إلى ثلاثة أنواع، "عناكب قمع سيدني الكلاسيكية (أتراكس روباستس)، وعناكب قمع جنوب سيدني (اتراكس مونتانس)، وعناكب قمع نيوكاسل (أتراكس كرايستنسني) التي يطلق عليها اسم "بيغ بوي" وهي وأكبر الأنواع الثلاثة".

وتقول الباحثة الرئيسية ستيفاني لوريا، من معهد (إل آي بي)، إن عناكب قمع نيوكاسل كانت نوعاً "جديداً تماماً".

وأضافت، "كشف بحثنا عن التنوع الخفي بين عناكب القُمع"، مبينةً أنه "لم يكن أي من هذه الأفكار ممكناً دون استخدام المجموعات التاريخية، والتعاون الدولي".