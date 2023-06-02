"أسترازينيكا" تطلق من الإمارات عقارا ثوريا لعلاج السرطان

شفق نيوز/ شهدت دولة الإمارات، إطلاق عقار دوائي ثوري جديد لعلاج مرض السرطان يحمل اسم "تريميليموماب"، يعد نقلة نوعية في علاج هذا المرض.

وبهذا الحدث، تكون دولة الإمارات من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في الحصول على هذا العقار الذي يحمل الاسم التجاري IMJUDO.

وأطلقت شركة "أسترازينيكا" العقار الجديد، الذي يتميز بقدرته على علاج العديد من الأورام السرطانية، ونظمت سلسلة من ورش العمل والجلسات لتعريف خبراء الرعاية الصحية في الإمارات بالدواء الجديد.

وأثبتت التجارب السريرية كفاءة العقار كمزيج دوائي وقدرة المرضى المصابين بأنواع عديدة من الأورام السرطانية على تحمله بما يشمل سرطان الرئة النقيلي ذا الخلايا الصغيرة وسرطانات القنوات الصفراوية.