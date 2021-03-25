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"أسترازينيكا" تخفض فعالية لقاحها إلى 76%

Category: منوعـات

Date: 2021-03-25T06:26:50+0000
"أسترازينيكا" تخفض فعالية لقاحها إلى 76%

شفق نيوز/ خفضت شركة "أسترازينيكا" فعالية لقاحها المضاد لكورونا إلى 76%، في تحليل جديد لتجربتها في أمريكا، وهي نسبة تقل عن المعلنة هذا الأسبوع في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة.

وكان مسؤولو صحة أمريكيون أنحوا علنا باللائمة هذا الأسبوع على شركة الأدوية لاستخدامها "معلومات قديمة" عندما قدرت أن اللقاح فعال بنسبة 79%.

واستندت أحدث البيانات إلى 190 إصابة بين أكثر من 32400 مشارك في تجربة الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو. وكانت البيانات الأولية السابقة تشير إلى 141 إصابة حتى 17 فبراير.

ورغم ذلك أكد مين بانغالوس نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في "أسترازينيكا"، أن "التحليل الأساسي يؤكد ان لقاحنا لكوفيد-19 فعال للغاية بين البالغين".

وتأتي هذه البيانات لتؤكد تراجع "أسترازينيكا" في المنافسة مع لقاحي "فايزر-بيونتك" و"مودرنا" اللذين سجلا نسبة فعالية تصل إلى نحو 95 %، ورغم ذلك يعتبر لقاح "أسترازينيكا" حيويا في مواجهة انتشار كورونا، بسبب سهولة نقله وسعره الرخيص حيث أنه حصل على تصريح بالتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ في أكثر من 70 دولة.

وكانت أكثر من 12 دولة أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل مؤقت هذا الشهر بعد تقارير تربط بينه وبين تجلط نادر في الدم لدى عدد من الأشخاص.

 

 

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