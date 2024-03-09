"ستذهبين لمقابلة يسوع".. أمريكي يقتل زوجته أمام الكاميرا بثلاث رصاصات (فيديو)

شفق نيوز/ أصدرت محكمة أمريكية، حكماً بالسجن على رجل وثق مقطع فيديو مرعب كان يحمل فيه بندقية، وأطلق ثلاث طلقات على زوجته وقتلها بسبب خيانتها له.

وفي التفاصيل، حُكم على رجل من تكساس، أطلق النار على زوجته فقتلها أمام الكاميرا - بعد أن اكتشف أنها كانت على علاقة غرامية - بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بتهمة قتلها.

وحُكم على كاري برمنغهام، 60 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عامًا، فقتلها في ديسمبر 2021 بعد اكتشاف أنها كانت على علاقة غرامية.

وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن - الحد الأقصى هو 20 عامًا.

وفي مقطع الفيديو المثير للقلق، يمكن رؤية برمنغهام وهو يقود سيارته في ممر منزلهما في سبرينج بولاية تكساس، ويرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية. ويمكن سماع صوت برمنغهام وهو يقول لزوجته: "حسنًا، إلى اللقاء. أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك"، قبل إطلاق النار عليها ثلاث مرات.

ووقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة، ودار بينهما جدال لمدة 30 دقيقة قبل إطلاق النار. يحتوي الصوت الذي حصلت عليه "ABC13" على عدة دقائق من المحادثة بين الاثنين، والتي أصبحت جزءًا كبيرًا من المحاكمة.

يمكن سماعه وهو يقول: "لقد انتهيتِ"، بينما ترد باتريشيا: "لقد انتهيتَ أيضًا"، حيث أصبحت محادثتهما أكثر سخونة.

وسيقضي برمنغهام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، وسيكون خاضعا للإفراج المشروط بعد خمس سنوات.

وفي حديثها عن الحكم على والدها، قالت ابنتهما أوليفيا: "لقد فقدت والديّ في ذلك اليوم.