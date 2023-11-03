"ستختفي من الخريطة".. عالم الزلازل الهولندي يعلق على القصف الاسرائيلي لغزة

شفق نيوز / علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، يوم الجمعة، على الحرب بين إسرائيل وحماس، متوقعا "اختفاء قطاع غزة عن الخريطة قريبا".

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال هوغربيتس "يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة".

وأضاف:" لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلزال بينما تستمر هذه المجزرة، نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس"، معلنا "وقف خدماته في الوقت الحالي".

وتوقع أن يختفي القطاع عن الخريطة، قائلا" سيتم ضم غزة لتصبح إسرائيل، تذكروا كلماتي".

وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، فيما نتج عن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، مقتل 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة و32 ألف مصاب، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.