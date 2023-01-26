أسبوع الموضة في باريس يثير جدلاً بعروض رأس الأسد والاعدامات الايرانية

شفق نيوز / أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها رأس الأسد "شديدة الواقعية" وملابس مغنية الراب (دوغا كات) العجيبة وصولاً الى الدعوة لإيقاف الإعدامات في إيران، بينما وصف عدد من محبي الحيوانات العرض بأنه "مثير للاشمئزاز" لأنه يشجع على الصيد الجائر.

وبحسب موقع (DW) الألماني فقد "أثارت رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر ضجة عندما ظهرت كضيفة في عروض أسبوع الموضة في باريس مرتدية فستانًا ظهر فيه رأس أسد يكاد لا يظهر أي فارق بينه وبين الأسد الحقيقي بشكل لا يصدق".

وصمم الفستان المصمم دانيال روز بيري لدار أزياء سكياباريللي Schiaparelli الشهيرة تحت عنوان "Leo Couture"، والذي ظهر معه أيضًا رأس الأسد على مدرج أسبوع الموضة في باريس تمت صناعة رأس الأسد من الفوم والصوف وفراء صناعي من الحرير، وتم عمل رأس الأسد يدوياً ليبدو وكأنه نابض بالحياة قدر الإمكان.

الترويج لصيد الحيوانات البرية؟

ونظراً للشبه الشديد بين الأسد الحقيقي والرأس التي ظهرت خلال عرض الأزياء وتجنب إثارة الاختلافات، أضافت العلامة التجارية سكياباريللي Schiaparelli بيان إخلاء المسؤولية التالي إلى منشور لها على انستغرام Instagram: "لم تتضرر أي حيوانات خلال تصنيع هذا المظهر".

ومع ذلك، أبدى عدد من محبي الحيوانات انزعاجاً مما شاهدوه. كتب أحد مستخدمي انستغرام تعليقاً قال فيه: "الأمر برمته مثير للاشمئزاز"..وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت رؤوس الحيوانات حقيقية أم نسخ طبق الأصل، فإنها تشجع على صيد الحيوانات البرية، وهو أمر مثير للاشمئزاز وعنيف وغير تقدمي."

في المقابل، قالت إنغريد نيوكيرك رئيسة منظمة بيتا PETA لحقوق الحيوان لـ موقع TMZ الأمريكي إن إظهار العلامة التجارية لرؤوس الحيوانات بهذا الشكل الأقرب للحقيقة مبتكرة بشكل رائع "وقد تكون بيانًا ضد صيد الحيوانات البرية، حيث تمزق عائلات الأسود لإرضاء الأنانية البشرية."

إلى جانب مظهر كايلي جينر، تضمنت مجموعة دار عرض سكياباريلي أيضًا رأس ذئب أسود، وثوب أبيض دون حمالات، مع رأس نمر ثلجي يتدلى من صدر الفستان.

"دوغا كات" تطلق حملة بحث على غوغل عن "التريبوفوبيا"

كما لفتت مغنية الراب دوغا كات Doja Cat الأنظار في عرض أسبوع الموضة-والتي أصبح ألبومها "Planet Her كوكب هي" لعام 2022 أحد الألبومات الخمسة الأكثر استماعاً في العالم على منصة سبوتيفاي Spotify.

وكانت دوغا كات ترتدي زيًا أحمر بالكامل، وكانت كل بشرتها المكشوفة مغطاة بالكريستال الأحمر مما جعل بعض معجبيها يقولون إن مظهرها أثار لديهم رهاب التريبوفوبيا trypophobia أي الخوف من الأنماط غير المنتظمة أو مجموعات من الثقوب الصغيرة أو النتوءات.

واستغرق الأمر من بات ماكغراث - فنانة المكياج التي ابتكرت المظهر - أكثر من خمس ساعات لطلاء وجه مغنية الراب وجسمها باللون الأحمر ثم وضع 30 ألف بلورة من كريستال سواروفسكي على جسدها، فيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات منتقدة للمظهر المثير للجدل.

حديقة حيوانات سريالية

وقامت دار أزياء شانيل بنحت نماذج حيوانية كبيرة مصنوعة من الخشب والورق والكرتون غير المصبوغ والتي برزت في مقابلها مجموعة الأزياء الراقية الملونة والمطرزة، مستوحاة من عالم الحيوان.

وقال الفنان والمصمم اكزافير فيلهان إنه أراد "استحضار العلاقة بالحيوانات التي تتطور باستمرار في مجتمعاتنا" وأشار إلى أنه استوحى إلهامه من شقة مؤسس دار الأزياء كوكو شانيل.

ديور حاضرة بقوة

وقدمت دار أزياء ديور Dior مجموعته المكونة من 13 قطعة أزياء الفنانة مكيالين توماس لنساء أمريكيات شهيرات من أصل إفريقي مثل إرثا كيت نينا سيمون وجوزفين بيكر.

وضمت المجموعة فساتين بألوان هادئة وأنماط كلاسيكية عكست حقبة العشرينات حتى الخمسينيات من القرن الماضي.

بيان ضد النظام الإيراني

إلى جانب إطلالات الموضة التي لفتت الانتباه بشدة، تم إصدار بيان سياسي رصين من قبل عارض أزياء في عرض لويس غابرييل نوشي Nouchi خلال أسبوع الموضة في باريس.

وفي عرض لمجموعة الملابس الخريف والشتاء، حمل العارض ورقة بيضاء صغيرة كتب عليها: "أوقفوا عمليات الإعدام في إيران".

تم استلهام مجموعة نوشي من كتاب بريت إيستون ايليس لعام 1991 بعنوان "أميركان سايكو American Psycho".