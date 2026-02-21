أسبوعان كفيلان بضبط نومك والاستغناء عن المنبه.. تعرف على التفاصيل

شفق نيوز- متابعة

أفاد البروفيسور رومان بوزونوف أخصائي النوم، أن كل شخص يمكنه الاستيقاظ صباحا دون منبه بوتيرته الخاصة في غضون أسبوعين.

ووفقا له، يمكن تعديل الساعة البيولوجية في أي اتجاه، لأنها غير مرتبطة بالتوقيت الفلكي، ويمكن للشخص تعديلها حسب رغبته.

ويشير إلى أنه "إذا بدأ الشخص بالاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم والحصول على قسط كاف من النوم ليلا، ستتكيف إيقاعات جسمه الداخلية مع جدوله الزمني المراد، وفي هذه الحالة، لن يحتاج حتى إلى منبه، فسيستيقظ في نفس الوقت تماما كل يوم".

ويستشهد البروفيسور بـ"اضطراب الرحلات الجوية الطويلة كمثال، حيث يعاني الشخص في البداية من اضطراب في النوم عند السفر جوا إلى مكان آخر من العالم، لكن سرعان ما يتكيف جسمه".

ووفقا له، "هناك أيضا مفهوم تفاوت التوقيت، الذي يحدث عندما يستيقظ الشخص باكرا خلال أيام العمل، وينام حتى وقت الغداء في عطلة نهاية الأسبوع، في مثل هذه الحالات، لا يميز الجسم بين بداية الصباح وبداية الليل، ولا يستطيع التكيف مع جدول زمني واحد".

ويقول: "ولكن إذا استيقظ الشخص ببساطة في نفس الوقت لمدة أسبوعين، بغض النظر عن أيام العمل أو عطلات نهاية الأسبوع، فإن جميع العمليات الهرمونية ونمط نومه بالكامل ستتكيف مع وقت الاستيقاظ المعتاد".

ويوصي البروفيسور، لترسيخ عادة دائمة، ببساطة يجب بذل جهد كبير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم لمدة أسبوعين. لأن الجسم عند الاستيقاظ المبكر باستمرار، سيحدد وقت نومه بنفسه، فمثلا، إذا بدأ الشخص بالاستيقاظ في تمام الساعة 7:00 صباحا كل يوم، فسيرغب في النوم بين الساعة 21.00 و 23.00 كل يوم.