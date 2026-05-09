سبب "غير متوقع" وراء آلام الرقبة

أكد أخصائي جراحة الوجه والفكين، سيفاك بارسيغيان، أن آلام الرقبة المزمنة لا ترتبط دائماً بمشكلات العمود الفقري، بل قد تكون ناجمة عن سوء إطباق الأسنان أو اضطرابات المفصل الصدغي الفكي.

وأوضح بارسيغيان أن اختلال وظيفة الفك يمكن أن يؤدي إلى توتر مستمر في عضلات الرقبة والكتفين، ما يتسبب بآلام مزمنة قد يعتقد كثيرون خطأً أنها ناتجة عن مشكلات في الفقرات أو العمود الفقري.

وبحسب حديث المختص، فإنه يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام العضلات المرتبطة به إلى تشنجات تؤثر على عضلات الرقبة بأكملها.

وأضاف أن التغيرات في صور الرنين المغناطيسي للعمود الفقري لا تفسر دائما شكاوى المرضى من الصداع، والتوتر في مؤخرة الرأس، وتيبس الرقبة، لذلك في هذه الحالة، يتم فحص المفصل الصدغي الفكي وإطباق الأسنان.

كما يتابع قائلاً: "يرتبط الفك والرقبة بسلسلة عضلية مشتركة، تعمل العضلات الماضغة، والعضلات الصدغية، وعضلات قاع الفم، والعضلات القصية الترقوية الخشائية كنظام موحد، وعندما تجهد إحدى هذه العضلات بسبب سوء إطباق الأسنان أو خلل في المفصل الصدغي الفكي، ينتقل التوتر إلى سلسلة العضلات".

ونتيجة لذلك، لا يشعر الشخص بالألم في الفك، بل في الرقبة أو حتى في حزام الكتف، وقد يحدث أيضاً صرير الأسنان ليلا بسبب انقباض الفك بشدة، وبحلول الصباح، قد تتشنج هذه العضلات، ما يؤثر على عضلات الرقبة بأكملها.

وأشار إلى أن هناك آلية أخرى للألم مرتبطة بوضع اللسان والتنفس، فعندما يتنفس الشخص من فمه بسبب احتقان الأنف أو عادة له، يسقط اللسان إلى قاع الفم. ويتحرك الفك السفلي للخلف وللأسفل لفتح مجرى الهواء.

وبين: "ينسحب الرأس للخلف مع الفك لأن الفك متصل بالجمجمة، ويضطر الشخص للنظر للأمام مباشرة، إلى إجهاد عضلات الرقبة وأعلى الظهر ودفع رأسه للأمام. وتضمن وضعية "انحناء الرأس للأمام" الكلاسيكية هذه ألما مزمنا في الرقبة والكتفين، وحتى تنميلا في الأصابع بسبب انضغاط جذور الأعصاب".