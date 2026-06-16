سبب جديد يزيد من خطر الوفاة بسرطان الدماغ

شفق نيوز- متابعة

أقدم عدد من الباحثين على تحليل بيانات أكثر من 20 ألف مريض من الولايات المتحدة، تعرضوا لصدمات في الجمجمة والدماغ ثم قارنوا عدد وفيات سرطان الدماغ في هذه المجموعة بالمعدلات المتوقعة في عموم السكان.

وأظهرت أن الأشخاص الذين أصيبوا بصدمات في الرأس كانوا أكثر عرضة للوفاة بسرطان الدماغ بمعدل 1.75 مرة مقارنة بالمعدل الطبيعي.

وأظهرت النتائج ممن تم تحليل بياناتهم خلال فترة تمتد من عام 1987 إلى عام 2024، أن الخطر الأعلى كان بين المصابين بطلقات نارية في الرأس، حيث بلغت احتمالية الوفاة بأورام الدماغ لديهم أكثر من 14 مرة مقارنة بغيرهم، كما لوحظت معدلات مرتفعة أيضا لدى الأشخاص الذين عانوا من أشكال معينة من إصابات الدماغ الخفيفة المعقدة.

ويرى الباحثون، أن الالتهاب المزمن الذي ينشأ بعد تلف أنسجة الدماغ جراء الإصابات ويستمر لسنوات قد يلعب دوراً رئيسياً في تفسير هذه النتائج، لذا ينبغي النظر إلى إصابات الدماغ الرضية ليس فقط كمشكلة حادة، بل أيضا كعامل قد يؤثر على الصحة على المدى الطويل.

وكانت دراسة أجراها باحثون من معهد السرطان بجامعة لندن (UCL) قد أظهرت أن إصابات الرأس قد تساهم في تطور الورم الدبقي، وهو نوع نادر وعدواني من سرطانات الدماغ.