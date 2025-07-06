سبب جديد وراء اختفاء المياه وانعدام الحياة على المريخ

شفق نيوز - متابعة

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، يوم الأحد، اكتشاف السبب وراء اختفاء المياه والحياة بشكل كامل من على كوكب المريخ.

وكشفت دراسة جديدة، أن اكتشافاً توصلت إليه مركبة جوالة تابعة لوكالة "ناسا" قد قدّم إجابة على هذا اللغز، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأنهار كانت تتدفق بشكل متقطع على المريخ، إلا أنه كان مُقدّراً له أن يكون كوكباً صحراوياً في معظمه.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" الأميركي، فإن الاعتقاد السائد لدى العلماء هو أن المريخ يحتوي حالياً على جميع المكونات الضرورية للحياة باستثناء العنصر الأهم وهو الماء السائل، ومع ذلك، فإن السطح الأحمر محفور بواسطة أنهار وبحيرات قديمة، ما يشير إلى أن الماء كان يتدفق في يوم من الأيام على أقرب جار لنا.

وتبحث حالياً العديد من المركبات الجوالة على المريخ عن علامات حياة ربما كانت موجودة في تلك العصور الأكثر ملاءمة للسكن، منذ ملايين السنين، بحسب نفس الدراسة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشفت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة "ناسا" قطعة مفقودة في هذا اللغز، وهي صخور غنية بمعادن الكربونات، مؤكدة أن هذه "الكربونات" مثل الحجر الجيري على الأرض تعمل كإسفنجة لثاني أكسيد الكربون، حيث تسحبه من الغلاف الجوي وتحبسه في الصخور.

ووضعت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "نيتشر"، نموذجاً دقيقاً لكيفية تأثير وجود هذه الصخور على فهمنا لماضي المريخ.

وأضاف أنّ مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا، والتي هبطت على دلتا مريخية قديمة عام 2021، وجدت أيضاً علامات على وجود الكربونات على حافة بحيرة جافة.