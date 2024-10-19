إسبانيا "دولة محط الأضواء" في سوق السينما الأوروبية في مهرجان برلين الدولي الـ75

شفق نيوز/ أصبحت إسبانيا "دولة محط الأضواء" في سوق الأفلام الأوروبية EFM في مهرجان "برلیناله" Berlinale السينمائي الدولي الخامس والسبعين في عام 2025.

وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مهرجان "برلين" السينمائي الدولي، ستكون إسبانيا "دولة محط الأضواء" Country in Focus عليها في سوق الأفلام الأوروبية EFM القادم في مهرجان "برلیناله" السينمائي الدولي الخامس والسبعين. لقد جعل العديد من صانعي الأفلام من إسبانيا وجهة سينمائية أوروبية ديناميكية وقوية تتمتع بجاذبية دولية، فضلاً عن تقليد طويل من الأفلام الناجحة في برنامج المهرجان وكذلك في سوق الأفلام الأوروبية والتصميمات الصناعية في برلين.

بعد مبادرة تم إطلاقها في عام 2017، يسلط سوق الأفلام الأوروبية سنويًا الضوء على منطقة سينمائية رئيسية من خلال برنامج "دولة محط الأضواء". تقدم صناعة السينما عملاً إبداعيًا من منظور متعدد الأوجه بالإضافة إلى المحفزات الجديدة ويتم الترويج للاتصالات الدولية. بعد المكسيك وكندا والنرويج وتشيلي ودول البلطيق وإيطاليا، سيستكشف برنامج "اسبانيا محط الأضواء" المشهد السينمائي الإسباني ويوفر العديد من الفرص للتحدث مع المنتجين والمذيعين والمستثمرين وخبراء صناعة السينما بأنواعها المختلفة من الرسوم المتحركة إلى الدراما والمسلسلات.

ويواصل هذا البيان الصحفي: لقد أثرت صناعة الأفلام الإسبانية برنامج "برليناله" على مدى عقود. مئات الأفلام الإسبانية التي أنتجتها المواهب المتميزة والمشهود لها أبهرت الجماهير وهيئات التحكيم على حد سواء؛ 9 أفلام فائزة تمكنت من الفوز بجائزة "الدب الذهبي" Golden Bear أفضل جائزة في مهرجان برليناله؛ "ألکاراس" Alcarràs مخرج "كارلا سيمون" Carla Simón في عام 2022 هو الأحدث. يتمتع "بيدرو ألمودوفار" Pedro Almodóvar أيضًا بمكانة مهمة في تاريخ برليناله، لأن فيلم "قانون الرغبة" La ley del deseo تم عرضه لأول مرة في قسم البانوراما Panorama عام 1987 وحصل على جائزة TEDDY AWARD.

وقالت "تريشيا تاتل" Tricia Tuttle مديرة مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن إسبانيا "دولة محط الأضواء" في سوق السينما الأوروبية: نتطلع إلى حضور الضيوف والمواهب الناشئة في المهرجان والاحتفاء بصناعة السينما الإسبانية في العالم. سوق السينما الأوروبية.

وجاء في نهاية هذا البيان الصحفي: إسبانيا ملتزمة بشدة بتوسيع إنتاج الأفلام المستدامة والرقمنة التطلعية لصناعة السينما. وبفضل الحوافز الضريبية والإعانات الجذابة، فإن الدولة التي تركز على سوق الأفلام في أوروبا 2025 تشهد أيضًا طلبًا مرتفعًا كموقع للإنتاج المشترك الدولي. وبالإضافة إلى مواقع السينما المعروفة في مدينتي مدريد وبرشلونة، فإن المناطق الشعبية مثل ولايات الباسك وكاتالونيا وجاليسيا وجزر الكناري والأندلس تتمتع أيضًا بجاذبية صناعة السينما، ذات الخصائص الإقليمية الفريدة.

تعتقد "تانيا مايسنر" Tanja Meissner مديرة "برلينالة برو" Berlinale Pro أن إسبانيا هي "دولة محط الأضواء" في سوق السينما الأوروبية: لقد اكتسبت صناعة السينما والإعلام الإسبانية سمعتها العالمية لتصبح مركزًا أوروبيًا بفضل التميز الإبداعي والاستثمارات المستهدفة والتكنولوجية. وقد عزز الابتكار ولها حضور دولي قوي بجودة ومحتوى أصلي. فهي تقدم حوافز ضريبية تنافسية واتفاقيات إنتاج مشترك وبنية تحتية صناعية قوية.

قال "إرنست أورتاسون" Ernest Urtasun وزير الثقافة الإسباني، عن إسبانيا "دولة محط الأضواء" في سوق السينما الأوروبية: إن سوق السينما الأوروبية هي بلا شك واحدة من أقوى المنصات للسينما الأوروبية، وإسبانيا، باعتبارها "بلد في مركز الاهتمام"، يمنحنا هذه الفرصة، فهو يتيح للمواهب العظيمة للصناعة الإسبانية في جميع مجالاتها، بما في ذلك؛ لإظهار الإبداع والإنتاج والتوزيع والمكانة العالمية لسينمانا. في الواقع، هذا هو واجب وشرف وزارة الثقافة الإسبانية. دعم والتعريف بصناعة السينما والمخرجين والمنتجين وكذلك السماح بمزيد من النمو للسينما الإسبانية لمواصلة هذا المسار القيم، حيث أنها حاضرة حاليًا في أسواق الأفلام العالمية ويشاهدها المشاهدون من جميع أنحاء العالم.

سيقام سوق الأفلام الأوروبية EFM في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2025 كجزء من مهرجان "برلیناله" Berlinale السينمائي الدولي الخامس والسبعين في برلين، ألمانيا.

ترجمة وتصوير: منصور جهاني