إسبانيا تفرض قانوناً مثيراً للجدل: رسوم اضافية للجلوس في الظل

شفق نيوز/ أصدرت منطقة إسبانية قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم، الذين يجلسون في الظل.

فقد قررت حكومة الأندلس الإقليمية، والتي تعد من أكثر المقاطعات حرارة في البلاد، منح المطاعم سلطة تحديد "أسعار مختلفة" للطاولات، اعتمادا على مكان تواجدها، سواء كانت في الشمس أو في الظل. وفق ما أوردت "ديلي البريطانية".

وقال روبن سانشيز، المتحدث باسم جمعية المستهلكين، إن "المطاعم أصبح بإمكانها فرض رسوم إضافية على الوجبات المقدمة في الأماكن المظللة، طالما تم إبلاغ العملاء مسبقا بذلك".

وبموجب القرار، فإن أي تغييرات في السعر يجب أن تكون "مرئية"، حيث أن إخبار العميل شفهيا "لن يكون كافيا".

وتسجل الأندلس، الواقعة في جنوب إسبانيا، في كثير من الأحيان درجات حرارة شديدة في جميع أنحاء المنطقة.

مناخ متطرف

واحترق أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا في 2023.

يشار إلى أن إسبانيا التي تعد 75% من أراضيها مهددة حاليا بالتصحر، بحسب الأمم المتحدة، هي الأكثر عرضة للتهديد من جراء ظاهرة التغير المناخي بين كل دول أوروبا الغربية.