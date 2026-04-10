إسبانيا: الناتو لن يشارك بأي عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز

شفق نيوز- مدريد

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشارك في أي عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي تصريح ألباريس، بعد يوم واحد من إعلانه إعادة فتح سفارة بلاده في طهران.

وكانت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، أليسون هارت، قد أكدت الاسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع من حلفائه في الناتو التزامات ملموسة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته.

وأوضحت هارت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن، مضيفة أنه من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأتت هذه التطورات بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بأنه "مخيب للآمال".

وذكر مسؤولون أميركيون أن ترمب يدرس أيضاً سحب القوات الأميركية من بعض دول الناتو، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال المسؤولون إن أميركا تخطط لسحب قواتها من دول بحلف الأطلسي تعدها غير داعمة للمجهود الحربي ضد إيران ونشرها في دول داعمة.

كما أشاروا إلى أن الخطط الأميركية قد تتضمن أيضاً إغلاق قاعدة أميركية في دولة أوروبية واحدة على الأقل، ربما إسبانيا أو ألمانيا.