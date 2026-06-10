سباق الذكاء الاصطناعي.. "ميتا" تتعاون مع الهند

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة "ميتا" عن أول استثمار مباشر لها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الهند، عبر شراكة استراتيجية مع مجموعة "ريلاينس" لتطوير مركز بيانات ضخم مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستتعاون "ميتا" بموجب الاتفاقية الجديدة، مع "ريلاينس" لإنشاء مركز بيانات بقدرة 168 ميغاواط في مدينة جامناجار بولاية غوجارات، في مشروع يمثل توسعاً جديداً للعلاقة المتنامية بين الشركتين.

وتعود جذور هذه الشراكة إلى عام 2020 عندما استثمرت ميتا 5.7 مليارات دولار في منصة "Jio Platforms" التابعة لمجموعة ريلاينس، قبل أن يطلق الطرفان العام الماضي مشروعاً مشتركاً بقيمة 100 مليون دولار لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات داخل الهند والأسواق العالمية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وتأتي الصفقة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتأمين قدرات حوسبية ضخمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل" و "OpenAI" و"أوبر" عن استثمارات متزايدة في البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات داخل الهند.

كما أعلنت شركة AirTrunk المدعومة من مجموعة Blackstone عن خطة لاستثمار 30 مليار دولار لبناء مراكز بيانات بقدرة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2030، بينما كشفت مجموعات هندية كبرى مثل "أداني" و"تاتا" عن خطط توسع ضخمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعمل الحكومة الهندية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي من خلال حزمة حوافز تشمل إعفاءات ضريبية تمتد حتى عام 2047 لمزودي الخدمات السحابية الأجانب الذين يشغّلون خدماتهم العالمية انطلاقاً من مراكز بيانات داخل الهند.

وقد ساهمت هذه السياسات في رفع القدرة التشغيلية لمراكز البيانات الهندية من نحو 375 ميغاواط في عام 2020 إلى ما يقرب من 1.5 غيغاواط في عام 2025.