سباق التسلّح بالذكاء الاصطناعي يدفع شركات التكنولوجيا إلى المغامرة بملايين الدولارت

شفق نيوز- متابعة

تُغامر شركات التكنولوجيا العملاقة على صدارة "سباق التسلح" المحتدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس هذه الشركات فيما بينها وتُغامر بملايين الدولارات أمام مجموعة صغيرة من المتخصصين الموهوبين فيما أصبح يُعرف بحرب مواهب الذكاء الاصطناعي.

ويشهد العالم في الوقت الحالي تنافس شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وغوغل على أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي في محاولة لتعزيز أقسام هذا النوع من التكنولوجيا الخاص بها بهدف الهيمنة على سوق بمليارات الدولارات.

البداية كانت مع مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، حيث بدأ بحملة توظيف باهظة الثمن لتعزيز مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائقة الجديدة التابعة للشركة.

وشمل ذلك استقطاب ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة سكيل إيه آي، كجزء من استثمار بقيمة 14 مليار دولار في الشركة الناشئة.

بالتزامن، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، بأن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا حاول إغراء أفضل المواهب في أوبن إيه آي بمكافآت توقيع بقيمة 100 مليون دولار وحزم تعويضات أعلى.

كما تُعد غوغل طرفاً فاعلًا في صراع المواهب، حيث أغرت فارون موهان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Windsurf الناشئة في مجال برمجة الذكاء الاصطناعي، بالانضمام إلى Google DeepMind في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، كما وظّفت Microsoft AI بهدوء عشرين موظفاً من Google DeepMind.

وتعليقاً على هذا التنافس المحتدم، صرح رئيس الشؤون المؤسسية والسياسات في منصة الفيديو بالذكاء الاصطناعي Synthesia، ألكسندرو فويكا، لشبكة "CNBC Make It" قائلاً: "في مجال هندسة البرمجيات، كانت هناك منافسة شديدة على المواهب حتى قبل 15 عاماً، ولكن مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، حافظ الباحثون والمهندسون المتخصصون في هذا المجال على استقرار نسبي".

وأضاف فويكا، الموظف السابق في Meta والمستشار الحالي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "لدينا حالة من العرض والطلب حيث ارتفع الطلب الآن بشكل كبير، لكن العرض ظل ثابتاً نسبياً، ونتيجة لذلك، هناك تضخم في الأجور".

ولفت فويكا إلى أن حزم التعويضات التي تبلغ ملايين الدولارات هي ظاهرة "لم يشهدها هذا المجال من قبل".

ماذا تعني حرب المواهب؟

بناء نماذج الذكاء الاصطناعي يكلف مليارات الدولارات، وهذه هي اللعبة المستقبلية، حيث تترافق الرواتب المتضخمة للمتخصصين مع تكلفة بناء نماذج الذكاء الاصطناعي البالغة مليارات الدولارات، وهي التقنية التي تقوم عليها منتجات الذكاء الاصطناعي المفضلة للكثير مثل ChatGPT.

تختلف أنواع شركات الذكاء الاصطناعي. بعضها، مثل Synthesia وCohere وReplika وLovable، تُصنّع المنتجات، بينما تُصنّع شركات أخرى، مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، نماذج لغوية ضخمة وتُدرّبها.

بحسب فويكا: "لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات التي تستطيع تحمّل تكلفة بناء هذه الأنواع من النماذج". إنها تتطلب رأس مال ضخم. تحتاج إلى إنفاق مليارات الدولارات، وقليل من الشركات لديها مليارات لإنفاقها على بناء نموذج.

ونتيجة لذلك، فإن هذه الشركات تتعامل مع هذا الأمر على النحو التالي: "إذا كنت سأنفق مليار دولار لبناء نموذج، فإن 10 ملايين دولار لمهندس يُعد استثماراً منخفضاً نسبياً".

الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، صرح لمجلة تايم عام 2024 أنه "يتوقع أن تبلغ تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مليار دولار في ذلك العام".

مؤخراً، أصدر معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد تقريراً أظهر التكلفة التقديرية لبناء نماذج ذكاء اصطناعي مختارة بين عامي 2019 و2024.

على سبيل المثال، بلغت تكلفة بناء نموذج GPT-4 من OpenAI 79 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت تكلفة بناء نموذج Gemini 1.0 Ultra من غوغل 192 مليون دولار. وبلغت تكلفة بناء نموذج Llama 3.1-405B من Meta 170 مليون دولار في عام 2024.

علق فويكا: "الشركات التي تُصنّع المنتجات تدفع مقابل استخدام هذه النماذج الحالية والبناء عليها، ما يُقلل من نفقات رأس المال ويُخفّض الضغط على إنفاق المال". وأضاف: "المجال الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الرواتب هو الشركات التي تُصنّع النماذج".

تزايد الطلب على المتخصصين

إن مهندسي التعلم الآلي هم متخصصو الذكاء الاصطناعي القادرون على بناء وتدريب نماذج اللغات الكبيرة هذه، والطلب عليهم مرتفع على جانبي المحيط الأطلسي، وفق ما قال بن ليتفينوف، المدير المساعد في شركة روبرت والترز للتوظيف التكنولوجي.

وأوضح ليتفينوف: "هناك بالتأكيد زيادة كبيرة في الطلب فيما يتعلق بالتحليلات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على وجه الخصوص، لذا فإن الأشخاص الذين يعملون مع نماذج اللغات الكبيرة والأشخاص الذين ينشرون تقنيات أو حلولاً أكثر تقدماً إما مدعومة بـGPT أو أكثر تقدماً مدفوعة بالذكاء الاصطناعي".

وقال إن هذا يشمل "مجموعة صغيرة من المواهب" من المتخصصين ذوي الخبرة الذين عملوا في هذا المجال لسنوات، بالإضافة إلى علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي الذين أكملوا درجات الدكتوراه في أفضل خمس أو ست جامعات في العالم والذين تستحوذ عليهم شركات التكنولوجيا العملاقة عند تخرجهم.

يؤدي هذا إلى رواتب ضخمة، حيث ورد أن زوكربيرغ عرض 250 مليون دولار على عبقري الذكاء الاصطناعي مات ديتكي، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي ترك برنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب بجامعة واشنطن.

وحوّل موقع ميتا قناة CNBC إلى تعليقات زوكربيرغ لموقع The Information، حيث قال مؤسس فيسبوك إن هناك "مكافأة مطلقة" لأفضل المواهب.

واعتبر زوكربيرغ في تصريحاته للصحيفة التقنية أن: "الكثير من التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها ليست دقيقة في حد ذاتها. لكنها سوق نشطة للغاية. كما تعلمون، هناك عدد قليل من الباحثين، وهم الأفضل، ومطلوبون من قبل جميع المختبرات المختلفة".

وأضاف: "المبلغ الذي يُنفق على توظيف هؤلاء الأشخاص لا يزال ضئيلاً مقارنةً بالاستثمار الإجمالي، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الفائق".

ليتفينوف قدّر أن مهندسي التعلم الآلي والمهندسين الرئيسيين في سوق لندن يتقاضون حالياً رواتب من ستة أرقام، تتراوح بين 140 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه إسترليني للمناصب العليا، في المتوسط.

في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط راتب مهندس التعلم الآلي 175 ألف دولار، ويصل إلى ما يقرب من 300 ألف دولار في أعلى المناصب، وفقاً لموقع Indeed.

الشركات الناشئة

مع استمرار شركات التكنولوجيا العملاقة في استقطاب أفضل العقول في مجال الذكاء الاصطناعي، مستغلةً إغراءات الرواتب الضخمة، هناك خطر من تخلف الشركات الناشئة عن الركب.

وأشار فويكا إلى أن "بعض هذه الشركات الناشئة التي تحاول المنافسة في مجال بناء النماذج، يصعب عليها إيجاد طريق للمضي قدماً، لأنها عالقة في مجال: تكلفة بناء النماذج باهظة، لكن الشركات التي تشتريها لا تعرف ما إذا كانت قادرة على تحمل تكاليف بناء النموذج".

كذلك، صرح مارك ميلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Insurevision.ai، مؤخراً لمجلة Startups Magazine أن حرب المواهب هذه تُحدث أيضاً "فجوة هائلة في الفرص" في الصناعات التقليدية.

وقال ميلر: "لا تستطيع قطاعات بأكملها، مثل التأمين والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، التنافس على الرواتب. إنها بحاجة إلى الابتكار، لكنها لا تستطيع الوصول إلى المواهب". "الوضع الحالي غير مستدام على الإطلاق. لا يمكن أن يكون هناك قطاع واحد يستحوذ على جميع المواهب بينما تذبل قطاعات أخرى".

على متخصصي الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرار، وفق فويكا، فبينما سيقبل البعض برواتب شركات التكنولوجيا الكبرى العالية وقيودها الإدارية، سيميل آخرون نحو الشركات الناشئة، حيث الرواتب أقل، لكن الموظفين يتمتعون بمسؤولية وتأثير أكبر.

وأضاف فويكا: "في الشركات الكبيرة، أنت ببساطة جزء من آلة، بينما في الشركات الناشئة، يمكنك التأثير بشكل كبير. يمكنك إحداث تأثير كبير من خلال عملك، وستشعر بهذا التأثير".

ومع ذلك، من المرجح أن تبقى الرواتب المرتفعة لمواهب الذكاء الاصطناعي قائمة إلى أن تنخفض تكلفة بناء نماذج الذكاء الاصطناعي.

حول هذه المسألة، قال فويكا: "طالما أن الشركات ستضطر إلى إنفاق مليارات الدولارات لبناء النموذج، فإنها ستنفق عشرات الملايين، أو مئات الملايين، لتوظيف مهندسين لبناء تلك النماذج".

وتابع: "إذا انخفضت تكلفة بناء تلك النماذج فجأة بمقدار عشرة أضعاف غداً، فإن الرواتب التي أتوقعها ستنخفض أيضاً".