سائق "أوبر" مصري يتحرش بابنة سفير إحدى الدول

شفق نيوز/ألقت مباحث القاهرة في مصر القبض على سائق سيارة أوبر تحرش بابنة سفير إحدى الدول الأجنبية بالقاهرة أثناء استقلالها السيارة معه للذهاب للنادي.

وبحسب وسائل اعلام مصرية؛ أن تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت عن أن الفتاة استقلت سيارة أوبر من منطقة المعادي، أثناء ذهابها إلى النادي، فقام سائق أوبر بالتحدث معها ومحاولة مغازلتها والتحدث بألفاظ خادشة للحياء العام.

وطلب سائق أوبر من الفتاة معرفة ما تفعله في خلوتها مع أصدقائها من الرجال، قائلا: "كلميني بتعملي إيه مع أصحابك الرجالة لما تقعدوا مع بعض وإزاي بتمارسي العلاقة".

وكشفت التحريات، أن السائق المتهم أوصل الفتاة وفور نزولها قام بانتظارها أمام بوابة النادي راغبا في عمل علاقة معها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تلقيها بلاغا من سيدة وابنتها "تحملان جنسية إحدى الدول" بتضرر المبلغة من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكي" بالتحرش لفظيا بابنتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته السيارة المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.