"سامسونغ" تطلق هاتفاً مصفحاً مقاوم للصدمات

شفق نيوز/ أطلقت عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية شركة "سامسونغ" هاتفها الجديد "Galaxy Xcover7" بهيكل شديد المتانة ومضاد للماء والغبار ومواصفات مميزة.

ويأتي الهاتف بهيكل وفق معيار IP68، ومحمي من الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (169/80.1/10.2) ملم.

وشاشته جاءت PLS LCD، مقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ونفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّد ببوصلة إلكترونية وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.