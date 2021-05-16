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سامسونغ تطلق خدمة التصميم حسب الطلب

Category: منوعـات

Date: 2021-05-16T12:58:00+0000
سامسونغ تطلق خدمة التصميم حسب الطلب

 تستضيف سامسونج للإلكترونيات اليوم مفهوم "المنزل حسب الطلب 2021" Bespoke Home 2021، المنصة الافتراضية الجديدة والمعرض العالمي لأجهزة سامسونج المنزلية. ويتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على التوسع العالمي في تشكيلة الثلاجات المصممة حسب الطلب، إيذاناً بالإطلاق العالمي القادم لحزمة "المطبخ حسب الطلب" Bespoke Kitchen، إلى جانب الأجهزة المتوافقة مع أنماط الحياة الجديدة وحلول إنترنت الأشياء المتكاملة، والتي تسهم جميعها في جعل الحياة المنزلية أكثر ومرونة وذكاء وتناغماً مع توقعات المستخدمين.

وقال جاي سوينغ لي، رئيس قسم الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "يسعدنا الإعلان عن التوسع العالمي في تشكيلة منتجاتنا المصممة حسب الطلب، والتي توفر حلولًا شاملة لتمكين المستهلكين الذين يتطلعون لاستكشاف احتياجات حياتهم الناشئة. وتتمثل مهمتنا في تطوير المنتجات التي تساعدهم على إدارة حياتهم بشكل أفضل".

ثلاجة حسب الطلب تنتشر عالمياً

يتسع نطاق انتشار هذه التشكيلة من الثلاجات المصممة حسب الطلب، لتصل إلى الأمريكيتين الشمالية واللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ومناطق مختارة عبر آسيا وأفريقيا. وتتوافر هذه المنتجات في أكثر من 20 لونًا أصليًا وسبعة ألوان نهائية حول العالم، ما يوفر عددًا كبيرًا من الخيارات. وتضمن هذه الثلاجات أيضًا سعة كبيرة وأداء تبريد قويًا، وهي مواصفات طالما اشتهرت بها علامة سامسونج التجارية.

وفي أمريكا الشمالية، يمكن للمستهلكين الاختيار من بين الثلاجة ذات الأبواب الأربعة المرنة  4-Door Flex، والتصميم العمودي المزود بباب واحد 1-Door Column، أو ذات البابين فوق وحدة المُجمّد 2-Door Bottom-Mount Freezer. وابتكرت سامسونج مجموعة متنوعة من الألوان المعدنية الفريدة للمنطقة، بما في ذلك الفولاذ الوردي والفولاذ البحري والفولاذ الأسود غير اللامع. 

وفي أوروبا، تتوفر هذه الثلاجات في عدد من الخيارات، ومنها ما هو مكون من باب واحد 1-Door، وأخرى بباب واحد رفيعSlim 1-Door ، وأنواع تكون فوق المُجمد السفلي Bottom-Mount Freezer من خيارين بارتفاع 1.8 متر ومترين، وبستة ألوان مختلفة بلوحة عريضة، تتراوح من الأبيض الكلاسيكي إلى الباستيل الناعم والألوان الواضحة.

مطبخ مجهز لك

تعد حزمة المطبخ الجديدة المصممة حسب الطلب أول توسع عالمي لشركة سامسونج لهذا النوع من المنتجات إضافة إلى الثلاجات، لإدخال هذه الفلسفة إلى المطبخ بأكمله، بدءًا من الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع النصف الثاني من هذا العام، تركز العروض في أمريكا الشمالية على الثلاجات الرائدة للشركة، وتتوسع لتشمل مجموعة أخرى من الأجهزة، بما في ذلك فرن الميكروويف وغسالة الأطباق، وتم تصميمها بشكل رائع بنفس شكل ومظهر الثلاجة.

وتسمح هذه الحزمة للعملاء توحيد جماليات مطابخهم أو مزجها ومطابقتها مع بعضها للوصول إلى الألوان المفضلة واللمسات النهائية المفضلة لديهم، مع خيارات من الفولاذ الأسود غير اللامع والفولاذ البحري والفولاذ الوردي والزجاج الأبيض.

الأجهزة المتصلة مباشرة بنمط حياتك

وستطلق سامسونج أيضًا مجموعتها الموسعة من أجهزة الموجهة لأنماط الحياة في أمريكا الشمالية وأوروبا هذا العام، بما في ذلك غسالةAirDresser   وجهاز تنقية الهواء والمكنسة الكهربائية Bespoke Jet. ومع تحول المنازل إلى مكاتب وصالات رياضية وفصول دراسية، تضمن هذه الأجهزة المنزلية الجديدة المصممة حسب الطلب تلبية الاحتياجات اليومية، من خلال توفير المزيد من المرونة والأتمتة والنظافة.

وتشمل الأجهزة الجديدة التي يتم إطلاقها في أمريكا الشمالية وأوروبا ما يلي:

أجهزة جديدة أخرى تدعم أنماط الحياة:

تطبيق "الأشياء الذكية" SmartThings يدعم حياتك المتصلة

تؤكد رؤية سامسونج للمنزل المصمم حسب الطلب أيضًا على العيش المتصل من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ويأتي تطبيق "الأشياء الذكية" في طليعة هذه من سامسونج، والذي يوفر للمستخدمين نظامًا أساسيًا مركزيًا لإدارة المنزل.

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