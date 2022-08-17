سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سامسونج تعلن تفاصيل سلسلتها الجديدة

Category: منوعـات

Date: 2022-08-17T12:16:58+0000
سامسونج تعلن تفاصيل سلسلتها الجديدة

شفق نيوز/ رفعت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" الستار عن أحدث الإصدارات من سلسلة هواتف "سامسونج" القابلة للطي، في ظهورها الأول في العراق أمام نخبة من المؤثرين والمدونين والإعلاميين المتخصصين في عدة مجالات وهواة الألعاب الفيديوية التفاعلية، كاشفة عن هاتفي "Galaxy Z Fold4"، و"Galaxy Z Flip4" الاستثنائيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس الحالي في فندق ديفان أربيل، وإثر الإطلاق الرسمي العالمي لهما والذي استهلت الشركة الأم عبره حقبة جديدة من ابتكاراتها من الأجهزة القابلة للطي من الجيل الرابع.

هذه الخطوة جاءت ضمن حدث محلي تميز بأجوائه الاحتفالية، كما تخلله العديد من الفعاليات والنشاطات الممتعة. وكان الحدث قد شهد عرضاً مسجلاً لحدث الإطلاق الرسمي Samsung Galaxy Unpacked الذي فاجأت سامسونج من خلاله الحضور بعرضها للإمكانات التقنية العالية والخصائص الاستثنائية التي يتميّز بها كل من هاتفي "Galaxy Z Fold4"، و"Galaxy Z Flip4"، والتي جاءت بالاستفادة من حصيلة وإرث ثلاثة أجيال من الابتكار الذي تضع سامسونج على عاتقها مهمة تعزيزه من أجل حياة أفضل، مقدمة مع الهاتفين ميزات لا تقدمها أية هواتف ذكية من قبل.

وقد قدمت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" خلال الحدث، الفرصة للحاضرين على اختلاف مجالاتهم التي تنوعت بين الأزياء، والطبخ، والصحة، والرياضة واللياقة البدنية، وألعاب الفيديو التفاعلية، بالإضافة للتكنولوجيا، للاطلاع على خصائص الهاتفين وتجربتهما واكتشاف إمكاناتهما الهائلة بأنفسهم.

هذا وتتوقع شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" أن يشهد هاتفي "Galaxy Z Fold4"، و"Galaxy Z Flip4" الاستثنائيين إقبالاً جماهيرياً في السوق العراقي وفقاً للنتائج التي حققها هاتفا الجيل السابق العام الماضي 2021، ابتداءً من حملة الطلب المسبق المخطط لها خلال الفترة القليلة القادمة قبيل الطرح الرسمي المرتقب في العراق، والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.

related

في حدث ملفت.. أمريكا تكرم "سامسونج"

Date: 2021-05-03 11:30:18
في حدث ملفت.. أمريكا تكرم "سامسونج"

بعد آبل.. سامسونج تعلق شحنات مبيعاتها إلى روسيا

Date: 2022-03-05 10:10:12
بعد آبل.. سامسونج تعلق شحنات مبيعاتها إلى روسيا

سامسونج تطلق منتجاً للعثور على الأشياء المفقودة

Date: 2021-05-10 20:14:46
سامسونج تطلق منتجاً للعثور على الأشياء المفقودة

سامسونج تطلق جالكسي A53 5G وA33 5G بطابع ملفت

Date: 2022-03-18 11:56:15
سامسونج تطلق جالكسي A53 5G وA33 5G بطابع ملفت

سامسونغ تطلق خدمة التصميم حسب الطلب

Date: 2021-05-16 12:58:00
سامسونغ تطلق خدمة التصميم حسب الطلب

جهاز «جالاكسي S22 ألترا»، الأقوى من سامسونج حتى الآن على الإطلاق!

Date: 2022-04-06 16:14:50
جهاز «جالاكسي S22 ألترا»، الأقوى من سامسونج حتى الآن على الإطلاق!

سامسونج تقلب الموازين بإطلاق وحدة للذاكرة عالية الأداء

Date: 2021-05-23 10:19:48
سامسونج تقلب الموازين بإطلاق وحدة للذاكرة عالية الأداء

سامسونج تخطو خطوة جبّارة وتنتج معالجات هي الأولى من نوعها

Date: 2022-07-02 05:43:51
سامسونج تخطو خطوة جبّارة وتنتج معالجات هي الأولى من نوعها