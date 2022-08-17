سامسونج تعلن تفاصيل سلسلتها الجديدة

شفق نيوز/ رفعت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" الستار عن أحدث الإصدارات من سلسلة هواتف "سامسونج" القابلة للطي، في ظهورها الأول في العراق أمام نخبة من المؤثرين والمدونين والإعلاميين المتخصصين في عدة مجالات وهواة الألعاب الفيديوية التفاعلية، كاشفة عن هاتفي "Galaxy Z Fold4"، و"Galaxy Z Flip4" الاستثنائيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس الحالي في فندق ديفان أربيل، وإثر الإطلاق الرسمي العالمي لهما والذي استهلت الشركة الأم عبره حقبة جديدة من ابتكاراتها من الأجهزة القابلة للطي من الجيل الرابع.

هذه الخطوة جاءت ضمن حدث محلي تميز بأجوائه الاحتفالية، كما تخلله العديد من الفعاليات والنشاطات الممتعة. وكان الحدث قد شهد عرضاً مسجلاً لحدث الإطلاق الرسمي Samsung Galaxy Unpacked الذي فاجأت سامسونج من خلاله الحضور بعرضها للإمكانات التقنية العالية والخصائص الاستثنائية التي يتميّز بها كل من هاتفي "Galaxy Z Fold4"، و"Galaxy Z Flip4"، والتي جاءت بالاستفادة من حصيلة وإرث ثلاثة أجيال من الابتكار الذي تضع سامسونج على عاتقها مهمة تعزيزه من أجل حياة أفضل، مقدمة مع الهاتفين ميزات لا تقدمها أية هواتف ذكية من قبل.

وقد قدمت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" خلال الحدث، الفرصة للحاضرين على اختلاف مجالاتهم التي تنوعت بين الأزياء، والطبخ، والصحة، والرياضة واللياقة البدنية، وألعاب الفيديو التفاعلية، بالإضافة للتكنولوجيا، للاطلاع على خصائص الهاتفين وتجربتهما واكتشاف إمكاناتهما الهائلة بأنفسهم.

هذا وتتوقع شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" أن يشهد هاتفي "Galaxy Z Fold4"، و"Galaxy Z Flip4" الاستثنائيين إقبالاً جماهيرياً في السوق العراقي وفقاً للنتائج التي حققها هاتفا الجيل السابق العام الماضي 2021، ابتداءً من حملة الطلب المسبق المخطط لها خلال الفترة القليلة القادمة قبيل الطرح الرسمي المرتقب في العراق، والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.