سامسونج تطلق منتجاً للعثور على الأشياء المفقودة

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق الرسمي لمنتجها الجديد (Galaxy SmartTag+) الذي سيكون متوافراً في الأسواق بتاريخ 16 أبريل الجاري. وتم تعزيز المنتج بتقنية "بلوتوث منخفضة الطاقة (BLE) وتقنية النطاق العريض للغاية (UWB)، اللتين يمكن الاستعانة بهما لتحديد الموقع بدقة أعلى. ويستخدم هذا الحل تقنية الواقع الافتراضي المعزز (AR)، ليرشد المستخدم بصرياً نحو مكان وجود العنصر المفقود باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.

العثور بسهولة على أي شي في غير مكانه

يمكن ربط منتج (Galaxy SmartTag+)، النسخة الأحدث من سلسلة Galaxy SmartTag من سامسونج مع المقتنيات التي تستخدمها يومياً، مثل حقيبة الظهر أو سلسلة المفاتيح، حتى تتمكن من تحديد موقعها بدقة وسهولة من خلال خدمة "العثور الذكي على الأشياء SmartThings Find على جهاز "جالاكسي".

حدد مواقع متعلقاتك بصرياً باستخدام تقنية AR Finder الجديدة

بما أن منتج (Galaxy SmartTag+) يأتي معززاً بتقنية "بلوتوث منخفضة الطاقة" (BLE) وتقنية النطاق العريض للغاية (UWB)، فقد بات بمقدورك الآن استخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز للعثور على الأشياء المفقودة. وعن طريق الاستعانة بواجهة سهلة المتابعة الموجودة على هاتفك الذكي المجهز بتقنية النطاق العريض للغاية، مثل "جالاكسي إس 21+" (Galaxy S21) أو "إس 21 ألترا" (S21 Ultra)، يمكنك الاعتماد على تقنية الواقع الاقتراضي المعزز لمعرفة مدى بعدك عن (Galaxy SmartTag+) الخاص بك، وتوجيهك نحوه. وبمجرد اقترابك من موقع العلامة، يمكنك الاختيار بين حفزها على إصدار رنين عالٍ حتى لو كان الشيء الذي تبحث عنه تحت الأريكة، ولن تواجه مشكلة في العثور عليه.

وقال كي جيه كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الأبحاث والتطوير للأجهزة المحمولة ورئيس وحدة أنشطة الاتصالات المحمولة في "سامسونج للإلكترونيات: "لقد أحدثت تقنية النطاق العريض (UWB) تغييراً حقيقياً في هذا المجال، وبات من الممكن تحديد مواقع الأشياء بدقة عالية جداً. ولهذا السبب، سنواصل توسعة نطاق استخدامات هذه التقنية عبر النظام البيئي لأجهزة "جالاكسي"، وإيجاد طرق جديدة للاستفادة من هذه التكنولوجيا للمساعدة في جعل حياة الناس اليومية أسهل وأكثر مرونة".

حدد موقع علامتك حتى لو كانت بعيدة

يساعد منتج (Galaxy SmartTag+) أيضاً في تعزيز الاستفادة من إمكانات الكشف القوية لخاصية "العثور الذكي على الأشياء" SmartThings Find، ما يسمح لك بتحديد موقع العناصر المميزة بالعلامات على الخريطة، حتى لو كانت بعيدة جداً عنك وفي غير أماكنها، وذلك لأن العلامات تستخدم تقنية "بلوتوث منخفضة الطاقة" (BLE) وقوة شبكة جهاز "جالاكسي". ويمكن للمستخدمين العثور على أشيائهم المفقودة عن طريق اشتراكهم في تطبيق SmartThings، بهدف تمكين هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية من "جالاكسي" لمساعدة الآخرين في العثور على علاماتهم أو أجهزتهم المفقودة. وحال الإبلاغ عن أي شيء مفقودة عبر خاصية SmartThings Find، يمكن لأي جهاز "جالاكسي" قريب مشترك في هذه الخدمة إصدار تنبيه إلى خادم تطبيق SmartThings حول موقعه، وستتلقى بعدها إشعاراً بذلك. وتكون جميع البيانات في خاصية SmartThings Find مشفرة ومحمية، لذلك لا يتم الكشف عن موقع العلامة لأي شخص غيرك.

تحكم عن بعد في أجهزتك الذكية بنقرة زر واحدة

علاوة على ذلك، لا تقتصر فوائد منتجات (Galaxy SmartTag+) و (SmartTag) على مجرد تحديد موقع الممتلكات المفقودة. وعلى سبيل المثال، إذا نسيت إطفاء مصباح السرير وغادرت المنزل بالفعل، يمكنك الاستعانة بأي منهما لإطفاء المصبح عن بُعد. ومن خلال تطبيق (SmartThings)، تستطيع اختيار وظائف مختلفة لتكتمل معها علامتك عند الضغط أو الضغط باستمرار على زر العلامة.

وسيكون منتج (Galaxy SmartTag+) متوافراً بشكل تدريجي اعتباراً من 16 أبريل، ويعمل باستخدام خدمة (SmartThings Find) المتاحة على تطبيق (SmartThings). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartthings.