سامسونج تطلق أقوى حواسيب "جالاكسي" بتقنيات الذكاء الاصطناعي (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت سامسونج عن إطلاق Galaxy Tab S10 Ultra الجديد الذي يقدم لمستخدميه أفضل المواصفات، والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (326.4/208.6/5.4) ملم، وزنه 718 غ، وحصل الهيكل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وجاءت شاشته Dynamic AMOLED 2X، مقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (2960/1848) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج +Mediatek Dimensity 9300 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تبدأ سعتها من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية لهذا الحاسب جاءت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية حصلت على عدستين بدقة (12+12) ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ بتقنيات "بلوتوث-5.3"، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.