سامسونج تستعرض Neo QLED 8K 2021 الذكي

أجهزة التلفاز العصرية من سامسونج: تم تعزيز محفظة التلفزيونات العصرية الحائزة على جوائز، بمنتجات جديدة وتحديثات لأجهزة The Frame و The Serif The Sero . وقد استطاع تلفزيون The Frame منذ إطلاقه لأول مرة عام 2017 ، إعادة تعريف تجارب التلفزيون، مع تحويل شاشات العرض إلى أعمال فنية مذهلة، حيث بيعت منه أكثر من مليون وحدة حول العالم.