سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سامسونج تستعرض Neo QLED 8K 2021 الذكي

Category: منوعـات

Date: 2021-04-10T10:05:42+0000
سامسونج تستعرض Neo QLED 8K 2021 الذكي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في مجال تصنيع وتطوير أجهزة التلفاز للعام الخامس عشر على التوالي، تفاصيل ندواتها التقنية القادمة لعام 2021، والتي تشمل سلسلة من الفعاليات الافتراضية التي تسلط الضوء على التقنيات والميزات المتقدمة والابتكارات الفريدة التي تقدمها الشركة عبر تشكيلاتها الجديدة من الأجهزة بما في ذلك اجهزة Neo QLED 8K و MICROLEDوسلسة التلفزيونات العصرية Lifestyle الحائزة على جوائز.

وأتاحت الندوات التقنية التي نظمتها سامسونج خلال السنوات العشر الماضية لها توفير منصة فريدة تستعرض من خلالها معلومات مفصلة حول أحدث منتجاتها، بالإضافة إلى توفير تجارب عملية حصرية لهذه المنتجات، قبل إطلاقها رسمياً في الأسواق العالمية. وتُعد الندوة الافتراضية العالمية لهذا العام، الحدث الثاني من نوعه، حيث تضم مشاركين من ثماني مناطق مختلفة خلال الفترة الممتدة من 31 مارس وحتى 18 مايو 2021. وستتاح الفرصة للمشاركين خلال هذه الندوات للحصول على معلومات دقيقة حول الابتكارات التقنية، تليها جلسة أسئلة وأجوبة للنقاش مع قادة الأعمال والمهندسين من فريق عمل سامسونج.

وتأتي مجموعة منتجات 2021 من سامسونج مزودة بأحدث المكونات والبرمجيات المصممة لتوفير تجارب مشاهدة لم يسبق لها مثيل. وقد تمكنت سامسونج من خلال تبني وابتكار أحدث التقنيات من توفير جودة صور رائعة مع ميزات ذكية وتجارب ألعاب استثنائية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة للارتقاء بمستوى حياة المستخدمين، مع القدرة على توسيع قابلية استخدام الأجهزة عبر مجالات متنوعة. وسيتمكن المشاركون في الندوة من توسيع معارفهم واستكشاف المنتجات والمجالات التالية:

وقال سي مون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة شاشات العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات: "تسلط الإنجازات الاستثنائية التي حققناها من خلال إطلاق تلفزيونات Neo QLED لعام 2021 التي تتميز بجودة الصور الفائقة، الضوء على أهمية الابتكارات التقنية والمكونات المتطورة إلى جانب ترقيات الذكاء الاصطناعي الفريدة والمزايا الذكية في توفير أفضل تجارب المشاهدة للمستخدمين. ويسعدنا كشف الستار عن أحدث ابتكاراتنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا، مع التأكيد على التزامنا بتوفير أفضل المنتجات لهم على نحو مستمر".

related

لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن إنسان اصطناعي

Date: 2019-12-30 17:53:10
لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن إنسان اصطناعي

لأول مرة.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح أكبر مزود للهواتف الذكية

Date: 2020-07-30 11:05:15
لأول مرة.. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح أكبر مزود للهواتف الذكية