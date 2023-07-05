سامسونج تدشن مشروعاً "فاخراً" في أربيل

أعلنت “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” مؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة 4Bridges المالكة لمشروع (بوليفارد أربيل) الفاخر، وذلك بهدف تزويد 1600 شقة في مشروع (بوليفارد أربيل) بمجموعة أجهزة المطبخ المدمجة وأجهزة التكييف من سامسونج.

حيث تمثل مجموعة أجهزة المطبخ المدمجة من سامسونج أفضل ما تقدمه سامسونج من أجهزة ومنتجات مميزة للمطبخ تتناسب مع حلول الطهي المتعددة، والتي تتميز بالتصميم العصري والأداء العالي، وكذلك سعياً منها لتوفير أحدث الحلول والمنتجات التي تختَص بالمطبخ لتلبية جميع احتياجات العملاء وملائمة أذواقهم على اختلافها وتنوعها.

إذ ستضم كل شقة في مشروع (بوليفارد أربيل) طباخ غاز مدمج 4 عيون مع مناصب سكب، وشفاط مع فلتر ألومنيوم قابل للغسل، وفرن مدمج بخاصية الطبخ الثنائي المنفصل، ومايكرويف ذكي مدمج. حيث عملت سامسونج ومن خلال هذه المجموعة المتنوعة على توفير كافة الأجهزة والمنتجات المميزة بتصميمها العصري والتي قد يحتاجها أي مطبخ.

من الجدير ذكره أن مشروع (بوليفارد أربيل)، سيقام على مساحة 53,000 متر مربع في قلب مدينة أربيل، إذ يتكون من 10 أبراج سكنية راقية، تضم 1600 شقة فاخرة والعديد من المساحات التجارية ومواقع التسوق، والأبراج السكنية، بالإضافة الى أن أكثر من 60% من مساحة المشروع ستكون بالهواء الطلق ووسط المساحات الخضراء.