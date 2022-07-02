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سامسونج تخطو خطوة جبّارة وتنتج معالجات هي الأولى من نوعها

Category: منوعـات

Date: 2022-07-02T05:43:51+0000
سامسونج تخطو خطوة جبّارة وتنتج معالجات هي الأولى من نوعها

شفق نيوز/ قررت سامسونج تعزيز مواقعها في عالم صناعة الإلكترونيات، وأعلنت عن تطوير جيل جديد كليا من المعالجات للهواتف والحواسب والأجهزة الإلكترونية.

وقالت الشركة في بيان نشرته في موقعها على الإنترنت، إنها بدأت بالإنتاج الضخم للمعالجات المطورة بتقنية 3 نانومتر، والتي ستوفر أداء أفضل بكثير للهواتف والإلكترونيات مقارنة بالمعالجات الصغيرة المطروحة حاليا.

ووفقا للشركة فإن المعالجات الجديدة ستقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45٪ مقارنة بالمعالجات الحالية المطورة بتقنية 5 نانومتر، كماستحسن أداء الأجهزة بنسية 23% أيضا، وستشغل مساحة أقل في الهواتف الذكية بنسبة 16% تقريبا.

وأشارت سامسونج إلى أنها ستعمل على تطوير هذه المعالجات أيضا لتصبح أقل استهلاكا للطاقة بنسية 50% تقريبا، كما ستحسنها لتكون قادرة على زيادة أداء الأجهزة بنسبة 30%.

وأوضحت الشركة أنها اواصل الابتكار النشط في تطوير التكنولوجيا التنافسية، وأنها أيضا تبحث عن عملاء جدد في الصين، حيث تتوقع نموا مرتفعا في السوق مع تسارع الشركات لتأمين القدرة على معالجة النقص العالمي المستمر في الرقاقات".

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من سامسونج ستساعدها على توسيع تنافسها مع "TSM"، وستبقيها في مواقع الريادة في عالم إنتاج الرقاقات الإلكترونية.

 

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