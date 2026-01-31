أساليب احترافية تساعد الأهل في التعامل مع عناد الأطفال

شفق نيوز- متابعة

إذا كنت تكافح يوميًا لإقناع طفلك بغسل أسنانه أو ارتداء المعطف، فأنت لست وحدك كثير من الآباء جربوا حيلاً كثيرة، كالغناء، أو اللعب التخيلي، أو شراء فرشاة أسنان بشخصيات محببة، لكن دون جدوى.

وفي هذا السياق تحدثت نيكي بيرفكت، التي عملت أكثر من 10 سنوات اختصاصية تفاوض رهائن في نيو سكوتلاند يارد، عن أفضل الطرق للتفاوض مع الأطفال، بحسب ما نشرت "هافينغتون بوست".

وأكدت بيرفكت أن "المشكلة غالباً تكمن في أننا نتصرف برد فعل عاطفي بدلاً من الاستجابة بهدوء".

وقدمت نصيحتها الأولى بطرح سؤال مفتوح مثل: "ما السبب وراء قولك ذلك؟"، لفهم دوافع الطفل قبل محاولة حل المشكلة، أما الحيلة الأهم فهي ما سمّتها "اختيارا بلا اختيار".

على سبيل المثال، إذا رفض الطفل ارتداء المعطف، يمكن القول: "هل سترتديه عند دخول السيارة أم عند خروجك منها؟"، أو بالنسبة للواجب: "هل ستنجزه قبل العشاء أم بعده؟"، بهذه الطريقة يشعر الطفل بالاستقلالية، لكنه سينفذ المطلوب في النهاية.

تنصح بيرفكت بالبقاء هادئين، لأن توتر الأهل يُشعر الطفل بالضغط ويزيد من المقاومة، كما تؤكد استخدام التعزيز الإيجابي مثل مكافآت أو ملصقات لتشجيع السلوكيات الجيدة.

عند التعامل مع الأطفال الصغار، يساعد الانخفاض لمستواهم البصري مع لغة جسد هادئة ومنفتحة على تعزيز التواصل، فيما للأطفال المصابين بـADHD، من الأفضل تقليل التعليمات، كلمة واحدة في كل مرة، مع إيماءات بسيطة لدعم الذاكرة التنفيذية لديهم.

وينصح الخبراء بتقديم إرشادات واضحة وبسيطة، واحدة تلو الأخرى، بصوت هادئ، لضمان الاستجابة وتقليل الشعور بالإرهاق لدى الأطفال.