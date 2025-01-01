سالب 51.. تحذير من برد "غير طبيعي" في هذه المدينة

شفق نيوز/ أطلق خبراء الأرصاد الجوية في ياقوتيا بأقصى شمال روسيا، يوم الأربعاء، تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة في العاصمة الإقليمية ياكوتسك إلى سالب 51 درجة مئوية.

وجاء في بيان مصلحة الأرصاد الجوية الإقليمية: "تحذير من عاصفة ومن احتمال ظواهر مناخية خطيرة. في الفترة من 1 إلى 4 يناير/كانون الثاني 2025، سيكون هناك طقس بارد بشكل غير طبيعي في ياكوتسك وضواحيها، وسيتم تسجيل انخفاض في متوسط درجة حرارة الهواء اليومية عن المعدل المناخي المتوسط بمقدار 7 درجات مئوية أو أكثر".

ووفقا لتوقعات 2 يناير/كانون الثاني، قد تنخفض درجة حرارة الهواء في ياكوتسك ليلا إلى 51 درجة تحت الصفر.